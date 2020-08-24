Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.08
74,41
87,90
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

К ситуации на Мариинском прииске подключились следователи

9 344
К ситуации на Мариинском прииске подключились следователи
Иллюстрация: Официальный сайт Мариинского прииска

Рабочие не получали деньги два месяца и готовили забастовку. По факту невыплат региональное представительство СУ СКР организовало доследственную проверку.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#ДОЛГИ#НОВОСТИ

Следственный отдел по городу Асбесту СУ СКР по Свердловской области организовал проверку по сообщению о невыплате зарплаты сотрудникам АО «Мариинский прииск». Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и занимается добычей изумрудов.

В ходе доследственной проверки следователями СКР принимаются меры к установлению точной суммы задолженности по заработной плате перед рабочими, опрашиваются рабочие и руководство предприятия, изымается интересующая следствие документация организации в части начисления и выплаты заработной платы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Накануне сотрудники предприятия сообщили о том, что уже два месяца не получают зарплату и в связи с этим планируют в понедельник начать забастовку. Рабочие намеревались спуститься под землю и не выходить оттуда, пока не получат заработанное.

После объявления о готовящейся акции «Ростех» нашел деньги на погашение задолженности перед рабочими. В госкорпорации сообщили, что выдадут сотрудникам все причитающиеся суммы в понедельник, 24 августа. Для этого госкорпорация выдаст предприятию беспроцентный целевой заём в размере 300 млн руб. Помимо выплаты просрочки по зарплате деньги должны пойти на стабилизацию деятельности предприятия.

В итоге зарплату работники получили. Об этом отчитались и в следственном комитете.

Перед рабочими АО «Мариинский прииск», расположенного в свердловском поселке Малышева и занимающегося добычей изумрудов, погасили долги по зарплате, — ссобщил глава пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Документы, подтверждающие этот факт, уже приобщены к материалу доследственной проверки, которую по факту задержки заработной платы перед шахтерами со вчерашнего дня проводит следственный орган.

По данным свердловского управления СКР, суммарная задолженность по зарплате перед 391 рабочим прииска составила порядка 27 млн руб. При этом  на самом предприятии называют другие суммы. Как пишет Znak.com, долг по зарплате — 40 млн руб.

Проблемы на прииске начались несколько месяцев назад. В июне DK.RU писал, что свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» отключил часть предприятия от электричества — из-за долга в 6,2 млн руб. Несмотря на неоднократные уведомления, предприятие не перечисляло деньги, за это им и ограничили поставку ресурса.

Тогда компания компания «РТ-Капитал», в которую входит Мариинский прииск, так прокомментировала образовавшуюся задолженность:

На фоне пандемии пострадали многие отрасли экономики, в том числе и горнодобывающая. Фиксируется падение спроса на продукцию. Вследствие падения продаж на предприятии образовался кассовый разрыв, который не позволяет оперативно погашать существующие обязательства перед контрагентами. Акционер прииска прикладывает все усилия, чтобы стабилизировать деятельность, — добавили в пресс-службе «РТ-Капитала».

Напомним, «Мариинский прииск» создан на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, крупнейшего в Европе и единственного в России. В мире есть еще два подобных месторождения. На «Мариинском» добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно прииск поставляет порядка 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Наиболее известные из уральских изумрудов хранятся в музеях и являются национальным достоянием. Семь из десяти лучших изумрудов мира — уральского происхождения. Выдающиеся камни получают имена. Есть, например, «Шахтерская слава», «Президент», «Славный Уральский», «Трилит», «Юбилейный», «Звездарь». В конце января 2018 г. работники прииска нашли крупнейший за последние 10 лет изумруд «Марьин дар» весом 1,54 кг.  

В марте 2020 г. Мариинский прииск попал в новостную повестку, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин разрешил выставить на торги уникальный изумруд «Губернаторский» весом более 1 кг. Камень был найден в начале 2015 г., Гохран признал его уникальным. Начальная стоимость камня составила 20 млн руб.

Автор: Мария Смирнова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Топ-3 технологий для ритейла будущего. Скоро они появятся в ЕкатеринбургеТоп-3 технологий для ритейла будущего. Скоро они появятся в Екатеринбурге
    36 218
  • Крупнейший уральский застройщик запускает цементный завод. Он вложил в него 4,8 млрдКрупнейший уральский застройщик запускает цементный завод. Он вложил в него 4,8 млрд
    38 089
  • ЧП на уральском заводе. Серьезно пострадали двое рабочихЧП на уральском заводе. Серьезно пострадали двое рабочих
    21 423
  • Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в БерлинеСамолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине
    25 832
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.