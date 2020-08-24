К ситуации на Мариинском прииске подключились следователи

Следственный отдел по городу Асбесту СУ СКР по Свердловской области организовал проверку по сообщению о невыплате зарплаты сотрудникам АО «Мариинский прииск». Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и занимается добычей изумрудов.

В ходе доследственной проверки следователями СКР принимаются меры к установлению точной суммы задолженности по заработной плате перед рабочими, опрашиваются рабочие и руководство предприятия, изымается интересующая следствие документация организации в части начисления и выплаты заработной платы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Накануне сотрудники предприятия сообщили о том, что уже два месяца не получают зарплату и в связи с этим планируют в понедельник начать забастовку. Рабочие намеревались спуститься под землю и не выходить оттуда, пока не получат заработанное.

После объявления о готовящейся акции «Ростех» нашел деньги на погашение задолженности перед рабочими. В госкорпорации сообщили, что выдадут сотрудникам все причитающиеся суммы в понедельник, 24 августа. Для этого госкорпорация выдаст предприятию беспроцентный целевой заём в размере 300 млн руб. Помимо выплаты просрочки по зарплате деньги должны пойти на стабилизацию деятельности предприятия.

В итоге зарплату работники получили. Об этом отчитались и в следственном комитете.

Перед рабочими АО «Мариинский прииск», расположенного в свердловском поселке Малышева и занимающегося добычей изумрудов, погасили долги по зарплате, — ссобщил глава пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Документы, подтверждающие этот факт, уже приобщены к материалу доследственной проверки, которую по факту задержки заработной платы перед шахтерами со вчерашнего дня проводит следственный орган.

По данным свердловского управления СКР, суммарная задолженность по зарплате перед 391 рабочим прииска составила порядка 27 млн руб. При этом на самом предприятии называют другие суммы. Как пишет Znak.com, долг по зарплате — 40 млн руб.

Проблемы на прииске начались несколько месяцев назад. В июне DK.RU писал, что свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» отключил часть предприятия от электричества — из-за долга в 6,2 млн руб. Несмотря на неоднократные уведомления, предприятие не перечисляло деньги, за это им и ограничили поставку ресурса.

Тогда компания компания «РТ-Капитал», в которую входит Мариинский прииск, так прокомментировала образовавшуюся задолженность:

На фоне пандемии пострадали многие отрасли экономики, в том числе и горнодобывающая. Фиксируется падение спроса на продукцию. Вследствие падения продаж на предприятии образовался кассовый разрыв, который не позволяет оперативно погашать существующие обязательства перед контрагентами. Акционер прииска прикладывает все усилия, чтобы стабилизировать деятельность, — добавили в пресс-службе «РТ-Капитала».

Напомним, «Мариинский прииск» создан на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, крупнейшего в Европе и единственного в России. В мире есть еще два подобных месторождения. На «Мариинском» добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно прииск поставляет порядка 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Наиболее известные из уральских изумрудов хранятся в музеях и являются национальным достоянием. Семь из десяти лучших изумрудов мира — уральского происхождения. Выдающиеся камни получают имена. Есть, например, «Шахтерская слава», «Президент», «Славный Уральский», «Трилит», «Юбилейный», «Звездарь». В конце января 2018 г. работники прииска нашли крупнейший за последние 10 лет изумруд «Марьин дар» весом 1,54 кг.

В марте 2020 г. Мариинский прииск попал в новостную повестку, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин разрешил выставить на торги уникальный изумруд «Губернаторский» весом более 1 кг. Камень был найден в начале 2015 г., Гохран признал его уникальным. Начальная стоимость камня составила 20 млн руб.