АТБ представил кредитную карту для молодежи

Карта обладает рядом интересных преимуществ:

бесплатное открытие, грейс-период;

минимум документов и требований;

привлекательная программа лояльности с кэшбэком до 10 % (любимые категории разработаны с учетом потребностей молодежи (развлечения, образование, спорт и красота);

современный мобильный банк и банковские сервисы.

Взросление определяется не только возрастом, но и возможностью финансовой независимости и грамотности. Сейчас на рынке весьма мало предложений для тех, кто только начинает работать и зарабатывать первые деньги. А ведь именно молодежь, которая делает первые шаги во взрослую жизнь, формирует потребительский рынок: образование, ремонт первой машины или квартиры, путешествие, свадьба и многое другое. АТБ дает возможность лично познакомиться с миром финансов, сформировать свою кредитную историю и стать постоянным клиентом нашего Банка. При этом карта абсолютно бесплатная и кредитный лимит может постоянно увеличиваться каждые три месяца при своевременном внесении ежемесячных платежей, — говорит директор департамента разработки кредитных продуктов АТБ Сергей Конев.

Спикер также отметил, что в мире цифровых технологий и быстро меняющихся трендов очень важно уметь подстроиться под реалии текущего рынка потребительского кредитования. В условиях конкуренции очень важно создавать новые интересные для клиента кредитные продукты. Делая ставку на молодежь, банк позволяет подрастающему поколению почувствовать себя финансово самостоятельным, сформировать кредитную историю и в дальнейшем получать кредиты по условиям, действующим для постоянных клиентов АТБ.

Узнать больше о карте «Фрэш» можно на официальном сайте АТБ.