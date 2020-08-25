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АТБ представил кредитную карту для молодежи

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АТБ представил кредитную карту для молодежи
Иллюстрация: АТБ

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил новую кредитную карту «Фреш». В новом предложении АТБ сделал упор на молодежь, которая впервые делает самостоятельные шаги в финансовом мире.

Карта обладает рядом интересных преимуществ:

  • бесплатное открытие, грейс-период;
  • минимум документов и требований;
  • привлекательная программа лояльности с кэшбэком до 10 % (любимые категории разработаны с учетом потребностей молодежи (развлечения, образование, спорт и красота);
  • современный мобильный банк и банковские сервисы.

Взросление определяется не только возрастом, но и возможностью финансовой независимости и грамотности. Сейчас на рынке весьма мало предложений для тех, кто только начинает работать и зарабатывать первые деньги. А ведь именно молодежь, которая делает первые шаги во взрослую жизнь, формирует потребительский рынок: образование, ремонт первой машины или квартиры, путешествие, свадьба и многое другое. АТБ дает возможность лично познакомиться с миром финансов, сформировать свою кредитную историю и стать постоянным клиентом нашего Банка. При этом карта абсолютно бесплатная и кредитный лимит может постоянно увеличиваться каждые три месяца при своевременном внесении ежемесячных платежей, — говорит директор департамента разработки кредитных продуктов АТБ Сергей Конев.

Спикер также отметил, что в мире цифровых технологий и быстро меняющихся трендов очень важно уметь подстроиться под реалии текущего рынка потребительского кредитования. В условиях конкуренции очень важно создавать новые интересные для клиента кредитные продукты. Делая ставку на молодежь, банк позволяет подрастающему поколению почувствовать себя финансово самостоятельным, сформировать кредитную историю и в дальнейшем получать кредиты по условиям, действующим для постоянных клиентов АТБ.

Узнать больше о карте «Фрэш» можно на официальном сайте АТБ.

АТБ представил кредитную карту для молодежи 1

Автор: Рекламная служба DK.RU
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