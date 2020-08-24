Индекс S&P 500 достиг нового абсолютного максимума, но энтузиазм покинул инвесторов

Сергей Степанов, директор по работе с клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— Глобальные рынки завершили неделю минимальным приростом на фоне отсутствия новостей по поводу соглашения между демократами и республиканцами по новому пакету поддержки экономики США.

Энтузиазм покинул инвесторов незадолго до достижения индексом S&P 500 нового абсолютного максимума. Понижательное влияние на американский биржевой индикатор оказывали бумаги технологического сектора, сектора здравоохранения и коммунальных услуг.

Что касается статистики по коронавирусу, то в США количество новых случаев снижается уже в течение нескольких дней, тогда как в Европе, напротив, появляются признаки формирования «второй волны» пандемии.

На текущей неделе инвесторы будут следить за свежей статистикой по сектору недвижимости США, и показателями PMI по США и Европе. Также на неделе будет опубликован протокол последнего заседания ФРС.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.

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