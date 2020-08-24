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ПСБ: в июле восстановление деловой активности замедлилось

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ПСБ: в июле восстановление деловой активности замедлилось
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Согласно индексу RSBI, в июле 2020 г. деловая активность снизилась до 44,2 пунктов после улучшения в июне. Причина — усиление пессимизма бизнеса в отношении дальнейшего влияния пандемии на экономику.

Такие данные были получены в результате ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с «Опорой России».

Значения индекса свидетельствуют, что компании продолжают ощущать на себе последствия пандемии, хотя и адаптировались к новым условиям. Если последние два месяца индекс RSBI рос преимущественно за счет позитивных ожиданий от прекращения карантинных мер, то сейчас эффект позитива от отмены строгих ограничений прошел, предприниматели более прагматично оценивают перспективы ведения бизнеса в условиях пандемии, — отмечает Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

По основным блокам индекса наблюдается либо сохранение текущего уровня, либо снижение деловой активности.

Основные тренды

В блоке продаж об увеличении выручки заявили 8% респондентов против 5% в июне. О снижении в июле сообщили 69% предприятий МСБ, против 72% месяцем ранее, что является последствиями карантинных ограничений. Доля предпринимателей, у которых выручка не изменилась, осталась на уровне 23%.

В предстоящие три месяца падения выручки ожидают 28%, что сопоставимо с прошлым месяцем, при этом роста продаж ждут только 25% представителей малого и среднего бизнеса против 32% в июне.

ПСБ: в июле восстановление деловой активности замедлилось 1


В кадровом блоке наблюдается умеренный оптимизм. 75% предприятий малого и среднего бизнеса сохранили число сотрудников, что практически не отличается от показателей прошлого месяца. Новых сотрудников набрали 7% респондентов против 5% в июне. Сократили персонал 18% компаний, как и месяцем ранее.

Ожидания на ближайшие три месяца остались неизменными: численность персонала планируют сохранять 78% предпринимателей, увеличивать 14% и сокращать 8%.

ПСБ: в июле восстановление деловой активности замедлилось 2

В блоке инвестиций в июле 2020 года доля компаний, сокращающих инвестиции, составила 25% по сравнению с 28% в июне. Доля предпринимателей, которые наращивали инвестиции сопоставима с июньским показателем — 11%.

В ближайшие три месяца наращивать инвестиции планируют в 2,5 раза больше предпринимателей, чем сокращать: 21% на увеличение и 8% на сокращение.

ПСБ: в июле восстановление деловой активности замедлилось 3

Блок доступности кредитов находится в зоне снижения. С 17% до 11% сократилась доля тех, кто пользуется кредитными ресурсами.

ПСБ: в июле восстановление деловой активности замедлилось 4

Справка

 
Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1621 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. — на рынке наблюдается стагнация.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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