Гендиректор «Уральских авиалиний» получил награду от российского президента

Указ о награждении опубликовали накануне на портале правовой информации.

Госнаграда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, — говорится в документе.

Сергей Скуратов оказался не единственным сотрудником уральской авиакомпании, получившим госнаграду. В том же документе говорится, что заместитель Скуратова по организации летной работы Игорь Космаков награжден орденом Почета. Заслуги те же: трудовые успехи и добросовестная работа.

Отметим, 2020 год стал сложным для всей мировой авиаотрасли. Еще в начале февраля Сергей Скуратов говорил, что «Уральские авиалинии» от одного лишь «закрытого» Китая потеряли 360 млн руб. Несколько месяцев назад Скуратов встречался с Владимиром Путиным на совещании о поддерживающих мерах для компаний в условиях пандемии COVID-19. Тогда гендиректор авиакомпании рассказал, что с начала 2020 г. из «Уральских авиалиний» уволились 100 человек, а в мае компания потеряла 94% от объема перевозок. Также он отметил, что авиакомпания смогла оформить несколько кредитов по спецусловиям, которые правительство РФ предложило в качестве меры поддержки. Как рассказывал DK.RU, получить деньги было непросто. Часть кредитных средств направили на операционные расходы. При этом в компании отказались от выплаты акционерам дивидендов за 2018-2019 гг. — эти суммы перечислили в фонд накоплений УА. За 2016 г. Сергей Скуратов получил в качестве дивидендов 1 млрд 154 млн руб, за 2017-й — около 1,5 млрд руб.

Напомним, в 2018 г. эксперты DK.RU назвали Сергея Скуратова «Человеком года». А в начале 2020 г. вошел в перечень самых влиятельных персон Свердловской области по версии бизнес-сообщества — ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019.