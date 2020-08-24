Международный строительный форум пройдет в Екатеринбурге в конце октября

Организаторы форума и выставки приняли решение о переносе в связи с тем, что на ранее намеченные даты в Екатеринбурге запланировано несколько массовых мероприятий. Для безопасности и исключения большого скопления посетителей 100+TechnoBuild сдвинули на две недели.

Сейчас рабочая группа оргкомитета ведет активную работу по формированию деловой программы, привлечению спикеров и экспонентов.

Тема 100+ TechnoBuild в этом году — «Осознанное строительство». Организаторы предложат строительному сообществу обсудить, как в современном мире меняются подходы к организации строительных процессов, о работе в условиях пандемии и перспективах развития городов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Минстрой России планирует провести на 100+ TechnoBuild тематические сессии, посвященные развитию жилищного строительства после пандемии, вопросам трансформации градостроительного законодательства, а также нормативно-правовому и техническому регулированию для внедрения BIM-технологий в России.

Участие в мероприятии уже подтвердили профильные организации, в том числе ФАУ «Главгосэкспертиза России», ФАУ «ФЦС», ЦНИИП Минстроя России, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и другие. Специалисты ведущих научно-исследовательских институтов «НИЦ «Строительство», НИИСФ РААСН, НИИ ОПБ проведут тематические сессии на форуме.

В рамках мероприятия запланировано выступление Лео Холлиса, писателя и урбаниста, автора книги «Города вам на пользу. Он прочтет лекцию на тему «Жизнь после пандемии: будущее социального города». Также в деловой программе примет участие японский архитектор Такахару Тезука, автор уникального детского сада в Токио с круглой крышей для прогулок. Известный урбанист Гил Пеньялоса, вошедший в этом году в список 100 самых влиятельных урбанистов Planetizen, поделится опытом создания успешных городов.

Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте мероприятия. Участие бесплатное, но количество мест в этом году ограничено.