Навальный выживет, но вне политики на месяцы? Главное о состоянии политика и слежке за ним

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный поправится после попытки отравления, но не сможет работать несколько месяцев. Как пишет Reuters, об этом заявил немецкому таблоиду Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль. Этот фонд организовал транспортировку Навального из Омска в берлинскую клинику Charite.

Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней, — сказал Бизиль, подчеркнув при этом, что он не является медиком и для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей.

Решающим остается вопрос, сможет ли Навальный пережить отравление без последствий и дальше заниматься своей деятельностью, добавил глава фонда.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш не подтвердила эти сведения. Доступа к медицинской информации о состоянии Алексея Навального нет ни у кого из посторонних людей. Проверенные сведения о состоянии политика могут поступить только от врачей клиники или от нее самой, заявила г-жа Ярмыш. Пока никаких новых подробностей нет, и близкие Навального просят всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Семья Алексея не уполномочивала никого делать заявления в прессе о его здоровье от своего имени, добавила Кира Ярмыш.

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Сейчас берлинская клиника, в которой лечат Навального, находится под круглосуточной охраной полиции, сообщает «МБХ Медиа». В Берлин политика доставили из омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда его гопитализировали после того как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Там он провел почти два дня в коме: врачи сначала не возражали против транспортировки, а затем отказались дать на нее согласие, посчитав, что перелет может навредить пациенту. Точный диагноз в Омске не установили, врачи говорили о нарушении обмена веществ, но, по заявлению главврача БСМП №1 Александра Мураховского, отравления у Навального не было. В Омске врачи спасли ему жизнь, сказал Мураховский. При этом он не смог сказать, почему в его кабинете находились посторонние люди в штатском.

Накануне «Московский комсомолец» опубликовал статью о слежке за политиком, в которой детально описано, чем Навальный и его сторонники занимались до госпитализации, где жили, что покупали в магазине и прочее.

Вместе с тем издание «Проект» подготовило расследование о том, как администрация президента создала целую систему по борьбе с Навальным. В этом задействованы ФСБ, МВД, подразделения Кремля, сотрудники Евгения Пригожина и многочисленные подрядчики: специальные мониторинговые группы должны отслеживать каждое неудачное высказывание оппозиционера на публике или в соцсетях. Ежегодно их услуги обходятся Кремлю в сотни миллионов рублей.