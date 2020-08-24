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Мобильное приложение Делобанка стали скачивать в два раза чаще

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Мобильное приложение Делобанка стали скачивать в два раза чаще
Иллюстрация: Делобанк

Количество установок сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в Делобанке (Банковская группа СКБ-банка) с начала года растет в среднем на 10% в месяц.

При этом в летние месяцы — после снятия ограничительных мер — приложение скачали вдвое больше клиентов, чем в мае или апреле.

Чаще всего с помощью приложения открывают депозит, причем, средняя сумма с апреля увеличилась вдвое. Число клиентов, подключивших функцию выставления счетов с помощью приложения, увеличилось на 70%, а суммы по ним выросли в 4 раза.

Новый вид услуг — подключение куайринга, также пользуется популярностью. В Делобанке количество платежей по qr-коду увеличилось почти в 3 раза, оборот вырос в 5 раз, средний чек — почти в 2 раза. Рост количества платежей обусловлен фактором увеличения спроса на услугу: куайринг стал выгодной альтернативной дорогостоящему эквайрингу. А вот рост среднего чека свидетельствует о том, что покупатели начинают больше доверять новому способу оплаты при совершении более дорогостоящих покупок.

Наибольший рост количества платежей был зафиксирован в таких сегментах как транспортные компании (перевозки), АЗС и предприятия общественного питания.

Сервисы удаленного обслуживания в банковской отрасли продолжают развиваться. Внедрение биометрии, рост популярности куайринга, применение геймификации в программах лояльности, безбумажные технологии становятся трендами, а последствия пандемии лишь усилили их влияние.

Справка

 
Делобанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. Делобанк обслуживает более 80 000 клиентов. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. По итогам третьего квартала 2019 года Делобанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb. В рейтинге Международной ассоциации бизнес-банкиров SME Banking Club Делобанк занял первое место в России по итогам 2019 года. В рейтинге Business Mobile Banking Rank мобильное приложение Делобанка на Android и iOS дважды заняло первое место во всех номинациях в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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