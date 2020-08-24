«Информация — самая востребованная услуга». Зачем бизнес идет в Центр поддержки экспорта

Экспортные показатели компаний Свердловской области в 2020 г. далеки от идеальных: негативное влияние оказали последствия экономических санкций и, конечно, закрытие границ в связи с пандемией. Тем не менее, точки роста у местных предприятий есть. Соответствовать требованиям внешних рынков могут научить в Центре поддержки экспорта при Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Подробнее об услугах Центра рассказала его руководитель Елена Сиятовская.

Каковы особенности развития экспорта в Свердловской области: динамика и особенности развития экспорта за прошедший год?

— Свердловская область традиционно является экспортноориентированным регионом. По итогам 2019 г. доля экспорта составила 60% ($7,3 млрд) от общего оборота внешней торговли. По объему несырьевого неэнергетического экспорта регион занял 4-ое место среди субъектов Российской Федерации после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Экспортную деятельность ведут почти 2300 предприятий области, в том числе свыше 1000 субъектов МСП на постоянной основе. Порядка 400 из них являются клиентами ЦПЭ. Это компании-производители оборудования для нефтегазовой, пищевой промышленности, медицинской отрасли и агропромышленного комплекса и другие. Заметные экспортные позиции в регионе завоевывают представители IT-сферы.

С каждым годом растет количество обращений в центр и кратно увеличивается число заключенных благодаря нашему содействию контрактов. Это связано и с ростом профессионализма наших сотрудников, и с повышением информированности бизнеса. 55 компаний заключили 163 контракта по итогам первого полугодия 2020 г.

Каковы основные запросы региональных экспортеров в ЦПЭ?

— Всех наших клиентов можно разделить на три группы, запросы которых разнятся. Первые — действующие экспортеры — хорошо знают свои экспортные цели и портрет потенциального партнера. Кроме опыта у них есть необходимые специалисты в штате. ЦПЭ им интересен с точки зрения организации дорогостоящих проектов по развитию новых рынков: сертификация продукции, защита объектов интеллектуальной собственности или участие в выставках в тех регионах, где они еще не закрепились. Наши меры поддержки позволяют им расширить свою географию.

Вторая группа, несмотря на понимание в вопросах экспорта, испытывает нехватку штатных компетенций. У них нет необходимых специалистов. Для них ЦПЭ — это сервис, дающий возможность быстрого доступа к качественной услуге эксперта (юриста, бухгалтера, таможенного представителя или переводчика).

И третья, большая группа наших клиентов, — это компании, которым необходима помощь в выстраивании экспортной стратегии с нуля: от определения или проверки гипотезы целевого региона (консалтинг), формулирования портрета целевого клиента и своих конкурентных преимуществ (подготовка презентационных материалов), повышения своей экспортной компетенции (обучение) до подтверждения спроса на продукцию (поиск партнера).

Какие продукты ЦПЭ являются самыми востребованными у экспортеров в вашем регионе?

— Информация — все еще самая востребованная услуга: о рынках, об условиях доступа на рынок, нетворкинг. Это и консультации, и вебинары, и форумы (более 1500 информационных услуг было оказано в прошлом году). Но такие услуги в статистике учитываются лишь отчасти. Если не брать в расчет консультации, на первом месте относительно новая наша услуга — размещение на электронных торговых площадках (этой услугой воспользовались 76 субъектов МСП), на втором месте — участие в выставках (68 малых и средних предприятий), на четвертом — бизнес-миссии (59), на пятом — поиск зарубежного партнера (53), и на шестом — прием иностранных делегаций (39).

Благодаря тому, что в нашем регионе ЦПЭ работает на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, нашим клиентам доступен весь спектр инструментов поддержки (даже за рамками работы ЦПЭ): мы можем проконсультировать по займам, поручительствам, франчайзингу, инструментам для сельского хозяйства. Наш куратор на региональном уровне — министерство инвестиций и развития Свердловской области — считает важным, чтобы вся инфраструктура поддержки была объединена в рамках одной организации, что позволяет обеспечить комплексность поддержки и удобство для бизнеса.

Но не все измеряется цифрами. Экспортеры обращаются к нам с разными вопросами: например, чтобы принять участие в собеседовании со специалистом по ВЭД. Это говорит о доверии, которое центру удалось завоевать.

Какие наиболее яркие примеры историй успеха региональных экспортно ориентированных предприятий вы можете привести за последний год?

— Если отталкиваться от формулы результативности (47 рублей объема поддержанного экспорта на 1 рубль поддержки), то хорошие результаты показало продвижение продукции торгового дома «Стандарт» (мясные консервы). Примененный нами инструментарий в 2019 г.: консалтинг, организация участия в двух выставках, отправка образцов зарубежным партнерам в рамках поиска партнеров; в 2020 г.: регистрация товарных знаков. Компания в результате совместных усилий заключила контракты на сумму свыше миллиона долларов США (конверсия — 252 руб.).

Участие компании «Тритон-ЭлектроникС», производителя востребованных ныне аппаратов искусственной вентиляции легких, в организованных центром выставках за рубежом, бизнес-миссии, приеме анестезиологов и реаниматологов из Индонезии принесло контракты на сумму $180,65 тыс.

Хорошо, когда приходят экспортеры с заделом на объемные контракты. Однако успехи начинающих экспортеров не менее дороги нам. Компания «Самурай» (производитель гобеленов) с нами открыла для себя международный рынок. План сопровождения проекта включал обучение, консалтинг, содействие в электронной коммерции и участие в выставке.

Какими вам представляются перспективы регионального экспорта?

— В 2019 г. из-за снижения цен на мировом рынке металлов и санкционных последствий объем регионального экспорта снизился на 14%. Закрытие границ в связи с эпидемией в мире также неблагоприятно сказалось на экспортных показателях в 2020 году. В таких условиях еще более важным представляется развитие экспорта более высоких переделов, менее подверженных рыночным колебаниям: оборудование и техника, продукция деревообработки, IT-сферы и сферы услуг (медицинских, инжиниринговых и иных).

Поэтому наша задача — за счет инструментов поддержки способствовать приведению продукции свердловских компаний малого бизнеса в соответствие с требованиями внешних рынков. Это поможет существенно расширить географию экспорта, которая сегодня в основном сосредоточена на странах ЕАЭС и в целом СНГ.

В 2020 году мы планируем запустить акселератор для IT-компаний. Он призван помочь сформировать навыки разработки рыночных стратегий, определения рынков сбыта, адаптации продуктов и запуска на международный рынок.

Перспективы развития мы видим в стопроцентном комплексном подходе к сопровождению экспортных проектов, то есть формированию и следованию плану действий по каждому из поступающих проектов.

2020 год внес коррективы в планы ЦПЭ по увеличению доли коллективных стендов и проведению бизнес-миссий — все переговоры переведены в онлайн-режим. Учим компании работать в новой парадигме. До конца года планируем завершить не менее 60 длительных проектов по поиску партнеров.