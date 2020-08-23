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Ущерб от потопа в Нижних Сергах — более 150 млн руб. Возбуждено уголовное дело

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Ущерб от потопа в Нижних Сергах — более 150 млн руб. Возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: МЧС России по Свердловской области

Масштабное наводнение в Нижних Сергах, на которое обратил внимание даже Владимир Путин, вылилось в уголовное дело. Следователи полагают, что к ЧП привело бездействие местных чиновников.

#ЧИНОВНИКИ#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) после наводнения в Нижнесергинском городском поселении (административный центр — Нижние Серги). По предварительным данным, ущерб от ЧП составил более 150 млн руб., говорится на сайте ведомства.

Сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, изучается интересующая следствие документация, выполняются иные необходимые процессуальные действия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления, — отмечают в СКР.

Напомним, в июле 2020 г. на территории Нижнесергинского городского поселения произошло подтопление значительных участков территории, повлекшее уничтожение и повреждение объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства, зданий и сооружений.

По данным управления МЧС по Свердловской области, в результате ЧП оказались подтоплены 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, 4 административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома. Из-за повреждения линий электропередач весь город обесточили, было остановлено производство на заводе «НЛМК-Урал». До устранения повреждений в Нижних Сергах действовал режим режим чрезвычайной ситуации.

Как полагает следствие, должностные лица муниципалитета не выполнили надлежаще свои обязанности по своевременному оповещению жителей об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и не организовали необходимые работы по расчистке русел рек, следствием чего стало причинение особо крупного ущерба.

Происшествие в Нижних Сергах вызвало резонанс в стране. Президент РФ Владимир Путин отправил в подтопленный город главу федерального МЧС Евгения Зиничева, сообщал DK.RU.

Место ЧП посетил и губернатор региона Евгений Куйвашев. После визита он подписал распоряжение о выделении из резервного фонда регионального правительства средств для единовременных выплат на первоочередные нужды жителям Нижних Серег: 6 млн руб. — по 15 тыс. руб. на человека.

Региональное МЧС подробно рассказывало о том, как устраняются последствия наводнения.

Добавим, на территории Нижнесергинского городского поселения проживает 39 тыс. человек, из них более 8 тыс. — в административном центре.

Автор: Мария Смирнова
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