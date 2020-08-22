ЧП на уральском заводе. Серьезно пострадали двое рабочих

В Асбесте на предприятии компании «ФОРЭС» серьезно пострадали двое рабочих. ЧП произошло ночью 21 августа в результате разгерметизации оборудования, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

У одного из пострадавших 65-70% ожогов тела, у второго — 20-25%. Рабочие госпитализированы в местную больницу, один из них находится в реанимации. <...> Личности [пострадавших] установили — это гражданин Аксенов 1980 года рождения и его коллега гражданин Архипов 1984 года рождения. Последний получил больше всего травм (здесь и далее цитаты по «Ъ-Урал»).

Как удалось установить, у эксплуатируемого оборудования вырвало крышку, и стоящих поблизости рабочих окатило смесью горячей воды и песка.

Данный инцидент не носит криминальный характер. На предприятии производят пропаны для добычи нефти. По предварительным данным, находившиеся на смене рабочие превысили лимит функционирования спецоборудования: вместо трех часов использовали около шести. В результате этого в закрытой емкости могло образоваться высокое давление, что и стало причин мощного хлопка, — уточнил г-н Горелых.

СУ СКР по Свердловской области организовало доследственную проверку.

Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются рабочие и руководство предприятия, анализируется интересующая следствие документация, в том числе, касающаяся соблюдения техники безопасности и правил охраны труда, — отметили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

Представители предприятия отметили, что все обязательные инструктажи по охране труда были проведены в полном объеме, передает «Ъ-Урал»:

Несчастный случай произошел при работе шаровой мельницы. Причины произошедшего будут устанавливаться специальной комиссией, возглавляемой представителей государственной инспекции труда в Свердловской области.

Работы на шаровой мельнице приостановлены, место инцидента огорожено. Завод продолжает работу.

Предприятие компании «ФОРЭС» в Асбесте работает с 2002 г. Оно занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов и выпускает более 100 тыс. тонн продукции в месяц (данные на 2019 г.).

Производственные мощности компании расположены также в Сухом Логу, Каменске-Уральском и селе Курьи. Научный центр «ФОРЭС» дислоцируется в Екатеринбурге, а консигнационные склады размещены в городах Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях.

Владелец «ФОРЭСа» — предприниматель Сергей Шмотьев. Он известен и как один из активных благотворителей Свердловской области, сообщал DK.RU.