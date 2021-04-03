Три года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис Лепинских

Весной 2018 г. закончилась история интернет-магазина E96: вскоре компания погрязла в судах, активы были проданы. Чем теперь занимаются его основатели и кому принадлежит сайт E96 — в материале DK.RU.

DK.RU подробно рассказывал об истории интернет-магазина Е96 на разных этапах его развития. Компания была создана предпринимателями Борисом Лепинских и Дмитрием Пивоваровым в 2006 г. Через несколько лет Е96 стал одним из самых известных онлайн-гипермаркетов Екатеринбурга и Свердловской области, а с 2010 г. начал региональную экспансию.

В 2012 г. ритейлер вошел в IQ One Holdings, чтобы объединиться в одну структуру с магазинами «Сотмаркет» и «Ютинет», а спустя почти четыре года перешел под контроль федеральной «Техносилы». Однако и это партнерство вскоре закончилось, в 2017 г. Е96 вернулся к своим основателям.

Впервые о финансовых проблемах ритейлера стало известно весной 2018 г., когда в интернете было опубликовано письмо Бориса Лепинских, адресованное сотрудникам компании. В нем он говорил об остановке работы интернет-магазина и долгах перед кредиторами.

Вскоре началась процедура банкротства, в ходе которой сам Лепинских чуть не оказался привлеченным к субсидиарной ответственности по долгам (на август 2020 г. — почти 111 млн руб.). С этой инициативой выступал конкурсный управляющий, однако арбитраж его не поддержал.

Чем в последние годы занимались основатели Е96, до последнего времени публично не сообщалось.

Дмитрий Пивоваров

Несколько недель назад на странице Дмитрия Пивоварова в фейсбуке стали появляться посты, из которых косвенно следовало, что его новым местом работы является сеть магазинов «Галамарт» (принадлежит предпринимателю Михаилу Корепину, участнику списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2020, который составил DK.RU на основе экспертного опроса).

Затем он дополнил описание в своем профиле, указав должность — E-commerce & Loyalty Director в «Галамарт». Позднее, отвечая на вопрос журналистов, Пивоваров пояснил, что на посту директора по электронной коммерции будет отвечать как за развитие e-commerce и лояльности, так и за коммуникации с клиентами в цифровых каналах.

Сейчас «Галамарт» активно развивает цифровые каналы связи с покупателями: компания усовершенствовала сайт и адаптировала его под смартфоны (74% покупателей «Галамарта» заходят на него с мобильных устройств), а также начала консультировать клиентов через WhatsApp, Telegram и онлайн-чаты. Вместе с отзывами на сайте теперь можно оставлять фото приобретенных товаров, что позволит другим покупателям сформировать мнение о будущей покупке, — приводит слова Пивоварова портал 66.ru.

В «Галамарте» он планирует внедрять актуальные интернет-технологии, представленные на рынке:

В направлении электронной коммерции и многоканальности движутся передовые компании мира. Кроме того, недавно появились термины m-commerce (мобильная коммерция) и social-commerce, которые активно развиваются в Азии, США и Европе. Одна из возможностей социальной коммерции — человек может не только общаться внутри мобильного приложения социальной сети, но и оформить заказ внутри него. Тренд развивается в сторону так называемых Super Apps — приложений, в которых пользователь может проводить любые транзакции и коммуникации с компанией.

Борис Лепинских

Борис Лепинских, в отличие от своего бывшего партнера, в соцсетях о работе не пишет. До последнего времени в информационной повестке он появлялся только в контексте банкротства E96. Ситуация изменилась в середине прошлого года.

Летом 2020 г. Российская Гильдия Риелторов проводила 14-й Конгресс лидеров рынка недвижимости. Именно на нем Борис Лепинских впервые дебютировал в новом статусе — как основатель и руководитель проекта для цифровизации процессов в сделках с жилой недвижимостью «Сделка.РФ». В развернетом пост-отчетном материале на нижегородском сайте gipernn.ru были опубликованы подробности проекта и цитаты Лепинских:

Платформа автоматизирует весь жизненный цикл процесса продажи, включая ипотечный калькулятор и управление ипотечными заявками, полностью удаленное открытие аккредитива и эскроу-счета, выпуск электронной цифровой подписи и регистрацию договора долевого участия в строительстве. Поскольку сервис формирует заявку на ипотеку и отправляет ее в разные банки, клиент может получить больше выгодных предложений по кредиту в минимальные сроки, а также сэкономить время на посещение МФЦ. Кроме того, и аккредитив, и эскроу будут открыты быстрее, чем в офлайн-режиме, а онлайн-оплата госпошлины окажется для покупателя на 30% дешевле.

Лепинских также отмечал, что «Сделка.РФ» — единственная в России платформа, объединяющая все этапы оформления сделок в рамках «одного окна» и доступная на любом гаджете:

Данный подход обеспечивает преимущества не только покупателям квартир, но и застройщикам. Цифровой сервис позволяет отделу продаж проводить большее количество сделок за меньшее время, снижая расходы и позволяя работать с любого устройства.

Позднее фамилия Лепинских появлялась в анонсах профильных мероприятий в сфере недвижимости, а также в пресс-релизах. Например, в конце ноября 2020 г. в одном из них сообщалось о екатеринбургской семье, которая приобрела квартиру онлайн во время пребывания за рубежом. В пресс-релизе приводится цитата Бориса Лепинских:

С платформой «Сделка.РФ» клиенту не нужно ходить к нотариусу, в банк, к застройщику, в МФЦ — сделка проходит полностью дистанционно и бесконтактно. Это снимает множество ограничений, создает новый клиентский опыт, в котором покупка квартиры — простой и прозрачный процесс. Он похож на онлайн-бронирование путешествий, заказ товаров из другой страны или оплату каршеринга. Все действия понятны на каждом этапе. Через личный кабинет застройщик полностью управляет процессом покупки квартиры и ориентирует клиента. Срок сделки существенно сокращается, что влияет на конверсию и эффективность работы застройщика. Сегодня платформой пользуются уже более 40 застройщиков.

По данным официального сайта, со «Сделкой.РФ» сотрудничают крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и Открытие. В числе партнеров среди строительных компаний указан девелопер Брусника, с которым, согласно справочнику Rusprofile, проект аффилирован.

В Бруснике DK.RU сообщили, что помогали сервису на старте, а сейчас он развивается самостоятельно. Борис Лепинских пообещал, что позже подробно расскажет о своем новом проекте.

Что с сайтом E96?

После начала процедуры банкротства сайт интернет-магазина перестал функционировать. Вскоре бренд, домен и сайт E96 приобрел предприниматель Илья Борзенков, владелец сети магазинов «Норд». Любопытно, что в свое время компании конкурировали друг с другом и даже пытались выяснять отношения в УФАС.

Около двух лет сайт работал под управлением Борзенкова, пока тот, в свою очередь, не продал «Норд» челябинскому ритейлеру РБТ. Сделку закрыли в марте 2021 г., в числе активов к новому владельцу перешел и E96.

В настоящее время сайт E96 не работает. На главной странице размещено сообщение c предложением совершать покупки на сайте РБТ. В компании не ответили на вопрос DK.RU о дальнейшей судьбе интернет-ресурса.