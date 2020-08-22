Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине

Медицинский самолет, на борту которого находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, приземлился в аэропорту в Берлине, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Джет фонда Cinema for Peace вывез Навального из Омска, где он почти двое суток провел в коме в больнице скорой помощи, перелет занял порядка пяти часов. Состояние политика стабильное, пишут немецкие СМИ.

Новость дополняется