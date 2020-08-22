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Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине

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Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине
Иллюстрация: Twitter Киры Ярмыш

Медицинский джет доставил находящегося в коме политика в Берлин, где его будут лечить в специализированной клинике.

#НОВОСТИ

Медицинский самолет, на борту которого находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, приземлился в аэропорту в Берлине, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Джет фонда Cinema for Peace вывез Навального из Омска, где он почти двое суток провел в коме в больнице скорой помощи, перелет занял порядка пяти часов. Состояние политика стабильное, пишут немецкие СМИ.

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Автор: Андрей Пермяков
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