Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине
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Медицинский джет доставил находящегося в коме политика в Берлин, где его будут лечить в специализированной клинике.
Медицинский самолет, на борту которого находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, приземлился в аэропорту в Берлине, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Джет фонда Cinema for Peace вывез Навального из Омска, где он почти двое суток провел в коме в больнице скорой помощи, перелет занял порядка пяти часов. Состояние политика стабильное, пишут немецкие СМИ.
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