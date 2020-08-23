Топ-3 технологий для ритейла будущего. Скоро они появятся в Екатеринбурге
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На Урале действует уникальная площадка, объединяющая представителей среднего и крупного бизнеса со стартапами, разрабатывающими инновационные решения. Итог — реальное внедрение у лидеров рынков.
20 августа в «Точке кипения» состоялся форум CorpSpace.Retail и финал открытого конкурса стартапов в сфере торговли и управлении торговыми объектами. Крупнейшие торговые сети и ТРЦ — «Х5 Retail Group», «Пятерочка», «МЕТРО», «Галамарт», «Монетка», ТЦ «МЕГА», «Радуга-парк», «Сима-ленд», Brands’ Stories Outlet, Wildberries, «Гастрономия в Покровском» — выбрали инновационные проекты для пилотных внедрений.
Организаторы проекта CorpSpace — Свердловский венчурный фонд и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей — производят отбор стартапов строго под запросы партнеров. Это позволяет выстроить эффективный диалог и предложить именно те технологии и решения, которые востребованы на рынке.
12 финалистов открытого конкурса стартапов представили на суд экспертного жюри свои решения. Среди проектов — «умное видеонаблюдение», способное сигнализировать о потенциально опасных ситуациях в торговых точках и повышать эффективность маркетинговых инструментов; системы аналитики маркетинговых активностей торговых сетей; платформы по автоматизированному отбору и обучению персонала с помощью AR/VR технологий; голосовое управление персоналом в торговых точках с помощью специализированной гарнитуры. Также были представлены вертикальные гидропонные фермы, позволяющие круглогодично выращивать клубнику и другие культуры прямо в торговых точках; система биоэквайринга; роботизированный санитайзер и другие проекты.
Питч-сессию проектов стартапов открыла министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова:
Мы развиваем линейку инструментов поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одним из таких инструментов является форум CorpSpace. Сфера торговли относится к числу пострадавших отраслей, скорейшее восстановление отрасли зависит, на наш взгляд, и от инновационных решений. Мы надеемся, что по результатам форума будут внедрены пилотные проекты, предложенные нашими разработчиками.
Эксперты — представители торговых сетей — голосовали за понравившиеся проекты, поднимая таблички с надписью «Продолжаем разговор». Все договоренности о продолжении диалога между представителями бизнеса и стартапами были зафиксированы организаторами.
Я очень удивлен качеством стартапов, были очень хорошие решения, есть кого посмотреть, есть кого предложить в бизнес. В целом организация отличная. Я очень впечатлен, — поделился гость форума Дмитрий Власенков, руководитель проектов по поиску и отбору инноваций московского офиса X5 Retail Group.
Дмитрий Ончуров, управляющий ТЦ «Метро Кэш энд Керри», в своем выступлении рассказал об ошибках стартапов при взаимодействии с торговыми сетями, а также об успешных кейсах взаимодействия.
Мне очень понравился формат мероприятия. Обычно такие проекты приходится подбирать и искать самостоятельно. А здесь в одном месте собраны как раз те идеи, которые нужны рынку и локально за полтора часа можно посмотреть и выбрать решения для внедрения, — отметил он.
Айше Агекян, управляющая ТЦ МЕГА в Екатеринбурге, в первой части форума рассказала о форматах работы с городскими сообществами и бизнесом, а также поделилась впечатлениями от CorpSpace.Retail:
Мне очень нравятся все мероприятия, которые направлены на кооперацию и объединение усилий малого, среднего и крупного бизнесов. Результат достигнут. Мы увидели много интересных идей, будем обсуждать возможные форматы дальнейшего сотрудничества.
По итогам питч-сессии ритейлеры определили пул проектов, с которыми будет продолжено сотрудничество. Победителем стал проект DataDarvin Даниила Хрусталева. Он помогает повысить эффективность маркетинговых активностей торговых сетей и обеспечивает высокую персонализацию рекламных предложений.
Даниил Хрусталев рассказал о своих ожиданиях от победы в открытом конкурсе стартапов:
Отличный состав экспертов-корпоратов, с кем можно пообщаться. Я получил огромное количество контактов, которых не мог получить довольно давно. Договоренности достигнуты как минимум с двумя сетями.
Эксперты также высоко оценили проект компании Biosmart — высокоточный биометрический метод идентификации, основанный на сканировании ладони в инфракрасном излучении, который применяется для обеспечения доступа в различные помещения внутри торговых точек.
Проекту Septorobot — автоматизированному роботу-санитайзеру — ритейлеры также предложили продолжить взаимодействие.
Мы рады, что проекты стартапов востребованы ритейлом, и, если правильно организовать взаимодействие, этот интерес трансформируется в готовность к совместным пилотным проектам. Мы как организаторы оказываем содействие в проведении встреч, ведь конечная цель нашего проекта — реальные внедрения, выраженные в сделках между крупным бизнесом и малыми инновационными предприятиями, — отметил исполнительный директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.
Добавим, проект CorpSpace охватывает разные отрасли экономики. Как сообщал DK.RU, в феврале 2020 г. в проекте участвовали застройщики и девелоперы Екатеринбурга. Результатом стало внедрение нескольких стартап-решений на строительных площадках города.