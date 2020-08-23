Топ-3 технологий для ритейла будущего. Скоро они появятся в Екатеринбурге

20 августа в «Точке кипения» состоялся форум CorpSpace.Retail и финал открытого конкурса стартапов в сфере торговли и управлении торговыми объектами. Крупнейшие торговые сети и ТРЦ — «Х5 Retail Group», «Пятерочка», «МЕТРО», «Галамарт», «Монетка», ТЦ «МЕГА», «Радуга-парк», «Сима-ленд», Brands’ Stories Outlet, Wildberries, «Гастрономия в Покровском» — выбрали инновационные проекты для пилотных внедрений.

Организаторы проекта CorpSpace — Свердловский венчурный фонд и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей — производят отбор стартапов строго под запросы партнеров. Это позволяет выстроить эффективный диалог и предложить именно те технологии и решения, которые востребованы на рынке.

12 финалистов открытого конкурса стартапов представили на суд экспертного жюри свои решения. Среди проектов — «умное видеонаблюдение», способное сигнализировать о потенциально опасных ситуациях в торговых точках и повышать эффективность маркетинговых инструментов; системы аналитики маркетинговых активностей торговых сетей; платформы по автоматизированному отбору и обучению персонала с помощью AR/VR технологий; голосовое управление персоналом в торговых точках с помощью специализированной гарнитуры. Также были представлены вертикальные гидропонные фермы, позволяющие круглогодично выращивать клубнику и другие культуры прямо в торговых точках; система биоэквайринга; роботизированный санитайзер и другие проекты.

Питч-сессию проектов стартапов открыла министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова:

Мы развиваем линейку инструментов поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одним из таких инструментов является форум CorpSpace. Сфера торговли относится к числу пострадавших отраслей, скорейшее восстановление отрасли зависит, на наш взгляд, и от инновационных решений. Мы надеемся, что по результатам форума будут внедрены пилотные проекты, предложенные нашими разработчиками.

Эксперты — представители торговых сетей — голосовали за понравившиеся проекты, поднимая таблички с надписью «Продолжаем разговор». Все договоренности о продолжении диалога между представителями бизнеса и стартапами были зафиксированы организаторами.

Я очень удивлен качеством стартапов, были очень хорошие решения, есть кого посмотреть, есть кого предложить в бизнес. В целом организация отличная. Я очень впечатлен, — поделился гость форума Дмитрий Власенков, руководитель проектов по поиску и отбору инноваций московского офиса X5 Retail Group.

Дмитрий Ончуров, управляющий ТЦ «Метро Кэш энд Керри», в своем выступлении рассказал об ошибках стартапов при взаимодействии с торговыми сетями, а также об успешных кейсах взаимодействия.

Мне очень понравился формат мероприятия. Обычно такие проекты приходится подбирать и искать самостоятельно. А здесь в одном месте собраны как раз те идеи, которые нужны рынку и локально за полтора часа можно посмотреть и выбрать решения для внедрения, — отметил он.

Айше Агекян, управляющая ТЦ МЕГА в Екатеринбурге, в первой части форума рассказала о форматах работы с городскими сообществами и бизнесом, а также поделилась впечатлениями от CorpSpace.Retail:

Мне очень нравятся все мероприятия, которые направлены на кооперацию и объединение усилий малого, среднего и крупного бизнесов. Результат достигнут. Мы увидели много интересных идей, будем обсуждать возможные форматы дальнейшего сотрудничества.

По итогам питч-сессии ритейлеры определили пул проектов, с которыми будет продолжено сотрудничество. Победителем стал проект DataDarvin Даниила Хрусталева. Он помогает повысить эффективность маркетинговых активностей торговых сетей и обеспечивает высокую персонализацию рекламных предложений.

Даниил Хрусталев рассказал о своих ожиданиях от победы в открытом конкурсе стартапов: Отличный состав экспертов-корпоратов, с кем можно пообщаться. Я получил огромное количество контактов, которых не мог получить довольно давно. Договоренности достигнуты как минимум с двумя сетями.

Эксперты также высоко оценили проект компании Biosmart — высокоточный биометрический метод идентификации, основанный на сканировании ладони в инфракрасном излучении, который применяется для обеспечения доступа в различные помещения внутри торговых точек.

Проекту Septorobot — автоматизированному роботу-санитайзеру — ритейлеры также предложили продолжить взаимодействие.

Мы рады, что проекты стартапов востребованы ритейлом, и, если правильно организовать взаимодействие, этот интерес трансформируется в готовность к совместным пилотным проектам. Мы как организаторы оказываем содействие в проведении встреч, ведь конечная цель нашего проекта — реальные внедрения, выраженные в сделках между крупным бизнесом и малыми инновационными предприятиями, — отметил исполнительный директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.