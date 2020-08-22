Борис Лепинских избежал субсидиарной ответственности по долгам Е96

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Перми оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области по делу о банкротстве интернет-магазина Е96 (ООО «Интернет-магазин Е96»). Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Таким образом действия бывшего соучредителя и генерального директора компании Бориса Лепинских вновь признаны добросовестными, в привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам интернет-магазина отказано.

Инициатором судебного разбирательства выступил конкурсный управляющий Дмитрий Селезнев, сообщал DK.RU. Весной 2019 г. он потребовал привлечь г-на Лепинских к субсидиарной ответственности, указав несколько причин. Первая — заключение в преддверии банкротства лицензионного договора на использование товарного знака Е96 и передачу права администрирования домена E96.RU структуре предпринимателя Ильи Борзенкова ООО «МБТ» (сеть магазинов «Норд»). Управляющий предположил, что эти сделки привели к фактической передаче ООО «МБТ» единственных ценных активов интернет-магазина Е96, которые ранее приносили ему существенный доход.

Вторая причина — в том, что Борис Лепинских в 2018 г. так и не подал в суд заявление о банкротстве компании, несмотря на наличие у должника признаков неплатежеспособности. После того как 14 февраля 2018 г. кредиторы компании были извещены письмом о невозможности осуществления компанией операционной деятельности, у г-на Лепинских по закону был месяц для подачи в суд заявления о банкротстве Е96. Однако такое заявление подано не было.

Арбитражный суд Свердловской области счел эти аргументы несостоятельными, в марте 2020 г. в исковом требовании конкурсному управляющему было отказано. Ранее DK.RU писал о том, почему арбитраж встал на сторону г-на Лепинских. Именно это решение оспаривалось в апелляционной жалобе.

Добавим, что в последие несколько лет суды привлекают к субсидиарной ответственности экс-руководителей признанных банкротами компаний в более чем половине случаев.

DK.RU подробно рассказывал об истории интернет-магазина Е96 на разных этапах его развития. Компания была создана предпринимателями Борисом Лепинских и Дмитрием Пивоваровым в 2006 г. Через несколько лет Е96 стал одним из самых известных онлайн-гипермаркетов Екатеринбурга и Свердловской области, а с 2010 г. начал региональную экспансию.

В 2012 г. ритейлер вошел в IQ One Holdings (находился под управлением ИК Ульви Касимова Sferiq), чтобы объединиться в одну структуру с магазинами «Сотмаркет» и «Ютинет», а спустя почти четыре года перешел под контроль федеральной «Техносилы». Однако и это партнерство вскоре закончилось, в 2017 г. Е96 вернулся к своим основателям.

Впервые о финансовых проблемах ритейлера стало известно весной 2018 г., когда в интернете было опубликовано письмо Бориса Лепинских, адресованное сотрудникам компании. В нем он говорил об остановке работы интернет-магазина и долгах перед кредиторами.

В тот момент, по информации DK.RU, владельцы Е96 вели переговоры с екатеринбургским холдингом, занимающимся производством и сбытом товаров народного потребления. Предполагалось, что интернет-магазин войдет в состав структуры, а холдинг решит все вопросы с долгами. Однако сделка не состоялась — и началась процедура банкротства.

В настоящее время конкурсное производство в компании продлено до октября 2020 г. Общая сумма установленных судом требований кредиторов составляет почти 111 млн руб.

Конкурсный управляющий Дмитрий Селезнев дважды заявлял товарный знак E96.RU на торги: в 2019 г. начальная цена была определена в размере 387,8 млн руб., однако желающих не нашлось. То же повторилось и весной 2020 г.: на повторных торгах начальная цена составляла 349 млн руб.

Кроме того, г-н Селезнев пытался взыскать с компании Илья Борзенкова 553,9 млн руб. — плату за использование товарного знака с 19 июня 2018 г. по дату прекращения лицензии. Суд не нашел оснований для этого.

Сайт E96.RU продолжает работу, заказы обсуживает сеть магазинов «Норд».