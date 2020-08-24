Опыт коронакризиса от Бориса Дьяконова: с чем столкнулся бизнес в 2020 г.

27 августа пройдет онлайн-встреча «Точка доверия», на которой выступят два известных бизнесмена. Основатель банка «Точка» Борис Дьяконов поделится опытом, накопленным крупной компанией в кризисный для всего мира период. Расскажет про источники финансирования и корпоративную гибкость.

Руслан Гафаров, основатель Malikspace, компании по организации образовательных мероприятий, выступит на тему кризиса менеджмента: кого нанимать, кого развивать, кого увольнять.

Менеджер «Точки» Руслан Сулейманов расскажет про возможности API-интеграции.

Мероприятие начнется в 16.30 по московскому времени (18.30 по Екатеринбургу). Организатором выступил бизнес-клуб «Социальный капитал». Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.