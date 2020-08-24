Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.08
74,09
87,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Опыт коронакризиса от Бориса Дьяконова: с чем столкнулся бизнес в 2020 г.

16 924
Опыт коронакризиса от Бориса Дьяконова: с чем столкнулся бизнес в 2020 г.
Иллюстрация: «Социальный капитал»

Основатель банка «Точка» Борис Дьяконов расскажет про опыт преодоления кризиса и источники финансирования бизнеса, а также о том, как действовать компании, чтобы выжить.

27 августа пройдет онлайн-встреча «Точка доверия», на которой выступят два известных бизнесмена. Основатель банка «Точка» Борис Дьяконов поделится опытом, накопленным крупной компанией в кризисный для всего мира период. Расскажет про источники финансирования и корпоративную гибкость.

Руслан Гафаров, основатель Malikspace, компании по организации образовательных мероприятий, выступит на тему кризиса менеджмента: кого нанимать, кого развивать, кого увольнять.

Менеджер «Точки» Руслан Сулейманов расскажет про возможности API-интеграции.

Мероприятие начнется в 16.30 по московскому времени (18.30 по Екатеринбургу). Организатором выступил бизнес-клуб «Социальный капитал». Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Роспотребнадзор: Все ограничения снимут после вакцинации. Ориентировочно в феврале 2021 г.Роспотребнадзор: Все ограничения снимут после вакцинации. Ориентировочно в феврале 202...
    36 557
  • Чиновник оплатил путевку в Турцию деньгами из фонда поддержки МСБ. Ему светит уголовкаЧиновник оплатил путевку в Турцию деньгами из фонда поддержки МСБ. Ему светит уголовка
    34 883
  • Вместо условного срока 6 лет колонии. Глава инвестиционной компании отправился за решеткуВместо условного срока 6 лет колонии. Глава инвестиционной компании отправился за решетку
    25 173
  • Топ-3 технологий для ритейла будущего. Скоро они появятся в ЕкатеринбургеТоп-3 технологий для ритейла будущего. Скоро они появятся в Екатеринбурге
    34 793
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.