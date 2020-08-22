В молодости не нужно стремиться к деньгам и успеху. Вот почему

Известный британский антрополог Джейн Гудолл рассказала, почему молодым людям не стоит гнаться за деньгами и славой.

«Успех Билла Гейтса» — не то, о чем стоит мечтать в молодом возрасте, уверена специалист. Конечно, основатель Microsoft заработал свое состояние не случайно — он уникальный предприниматель и разработчик, работавший над своей компанией десятилетиями. И да, Гейтс является отличным примером для людей, желающих развиваться в IT-среде.

Но это путь не для всех. Главными приоритетами в жизни молодежи далеко не всегда должны быть миллиарды долларов и всемирная слава.

Никто не нуждается в таких деньгах. Я говорю, например, о Джеффе Безосе. Ему не нужны все эти деньги, — считает антрополог.

Гудолл настаивает, что прежде всего нужно стремиться заниматься тем, чем человек по-настоящему увлечен. Поэтому обществу необходимо освободить место для «разных стандартов успеха»,

«Успех — это значит получить ту работу, о которой вы мечтаете. Построить ту карьеру, которую хотите. Жить той жизнью, которая вам нравится. И если, например, женщина хочет создать семью, быть матерью и заниматься домом — не стоит над ней насмехаться».

Ученая пояснила, что молодые люди часто спрашивают у нее, как стать богатыми и знаменитыми.

Я отвечаю, что это не должно быть их целью. Вы думаете, что я хотела быть успешной и знаменитой? Нет, я просто хотела узнать все о шимпанзе [Гудолл изучает их поведение уже много лет].

Антрополог настаивает на том, что для достижения успеха нужно всегда концентрироваться на любимом деле и развиваться в той сфере, которая нравится на самом деле. Такой подход увеличивает шансы на успех и достаточно высокий заработок.