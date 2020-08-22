Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.08
74,09
87,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В молодости не нужно стремиться к деньгам и успеху. Вот почему

3 657
В молодости не нужно стремиться к деньгам и успеху. Вот почему
Иллюстрация: pixabay.com

Повторить «успех Билла Гейтса» хотят многие, но проблема в том, что большинству людей это совершенно не нужно. На чем на самом деле нужно концентрироваться в начале карьеры.

#ЛАЙФХАКИ

Известный британский антрополог Джейн Гудолл рассказала, почему молодым людям не стоит гнаться за деньгами и славой.

«Успех Билла Гейтса» — не то, о чем стоит мечтать в молодом возрасте, уверена специалист. Конечно, основатель Microsoft заработал свое состояние не случайно — он уникальный предприниматель и разработчик, работавший над своей компанией десятилетиями. И да, Гейтс является отличным примером для людей, желающих развиваться в IT-среде.

Но это путь не для всех. Главными приоритетами в жизни молодежи далеко не всегда должны быть миллиарды долларов и всемирная слава.

Никто не нуждается в таких деньгах. Я говорю, например, о Джеффе Безосе. Ему не нужны все эти деньги, — считает антрополог.

Гудолл настаивает, что прежде всего нужно стремиться заниматься тем, чем человек по-настоящему увлечен. Поэтому обществу необходимо освободить место для «разных стандартов успеха»,

«Успех — это значит получить ту работу, о которой вы мечтаете. Построить ту карьеру, которую хотите. Жить той жизнью, которая вам нравится. И если, например, женщина хочет создать семью, быть матерью и заниматься домом — не стоит над ней насмехаться».

Ученая пояснила, что молодые люди часто спрашивают у нее, как стать богатыми и знаменитыми.

Я отвечаю, что это не должно быть их целью. Вы думаете, что я хотела быть успешной и знаменитой? Нет, я просто хотела узнать все о шимпанзе [Гудолл изучает их поведение уже много лет].

Антрополог настаивает на том, что для достижения успеха нужно всегда концентрироваться на любимом деле и развиваться в той сфере, которая нравится на самом деле. Такой подход увеличивает шансы на успех и достаточно высокий заработок.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Квартплата снова вырастет. В регионе увеличивают тариф на капремонтКвартплата снова вырастет. В регионе увеличивают тариф на капремонт
    26 724
  • Чиновник оплатил путевку в Турцию деньгами из фонда поддержки МСБ. Ему светит уголовкаЧиновник оплатил путевку в Турцию деньгами из фонда поддержки МСБ. Ему светит уголовка
    32 571
  • Алексей Навальный в реанимации. Его соратники заявили об отравлении политикаАлексей Навальный в реанимации. Его соратники заявили об отравлении политика
    15 578
  • «Вряд ли люди в обозримом будущем вернутся в самолеты». Туризм изменился навсегда?«Вряд ли люди в обозримом будущем вернутся в самолеты». Туризм изменился навсегда?
    12 154
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.