«Сегодня просто неприлично брать кредиты и обязательства, чтобы инвестировать во что-то»

Алексей Елисеев, много лет развивающий проекты в промышленной сфере, придумавший уникальную разработку — волногенератор Ocean RusEnergy, с горечью констатирует: этот кризис отличается от других тем, что бизнесмены практически перестали инвестировать в товары, продукты и производства. Связано это с тем, что у многих для этого нет собственных денег, а попадать в кабалу к банкирам они не рискуют.

— Помните, какие 15, 10 или пять лет назад настроения были в предпринимательском сообществе? Раньше предприниматели очень активно стремились кредитоваться. Те, кто давно занимается бизнесом, наверняка помнят, как подавляющее большинство энергично оформляли на себя кредиты с целью инвестировать в бизнес, товар, оборотку, активы. Сегодня нет ничего подобного. Почему так?

Ну, хотя бы о себе могу сказать. Более 10 лет назад строил себе завод, было огромное желание создать хорошее перерабатывающее производство в Первоуральске (Свердловская область). В ход шли все доступные мне на тот момент инструменты. В банках были кредитные линии, револьверные и овердрафтные кредиты, в рамках завода я активно занимался перекрестным финансированием, в расчетах с поставщиками использовал товарные кредиты, мог легко перехватиться у коллег суммой в 1-2 млн руб…

Сегодня же я не знаю, что должно произойти, чтобы я пошел в банк либо взял в долг товар, и тем более, у кого-то перехватился какой-то суммой.

Сегодня у меня в голове только одно жесткое правило или, если хотите, принцип. Абсолютно в любой коммерческой сделке я не должен ни при каких обстоятельствах влезать в долги (пусть даже очень небольшие), чтобы выполнить какие-то обязательства.

У нынешнего кризиса не видно границ, неизвестно, когда он завершится и завершится ли вообще. В связи с этим у меня есть только одна сверхзадача: работать так, чтобы ни в коем случае не заимствовать, не кредитоваться.

Как следствие, все цели и задачи вращаются только вокруг того, чтобы наработать максимальное количество собственных оборотных средств, достаточных, чтобы работать автономно, не прибегая к услугам банков или ростовщиков.

Если ты трудишься в промышленной сфере, избегать кредитов особенно трудно. Реалии нашего рынка таковы, что абсолютно в любом проекте приходится инвестировать в разницу между авансированием и себестоимостью товара. Это очень сложно делать, не прибегая к услугам российских банков или в принципе без кредитных денег. Слава богу, пока мне удается с этой задачей справляться, но, к сожалению, страдают сроки исполнения заказов. С другой стороны, когда я отгружаю продукцию, то делаю это абсолютно спокойно, не переживая, что надо будет еще погасить какие-то долги с суммы окончательного расчета.

Так что в решении поставленной мною сверхзадачи — жить без кредитов — приходится жертвовать многим — нарушением обязательств, авторитетом, имиджем и т. д. Но в конечном итоге цель понятна для меня: сохранить самостоятельность, твердость позиции, независимость и в принципе выжить в нынешних реалиях.

Как следствие, подавляющее большинство проектов, требующих инвестиций с моей стороны, заморожено либо очень медленно развивается. И, глядя по сторонам, общаясь со многими своими коллегами, вижу, что все они даже мысли не допускают влезть в кредиты. Делают это только те, кто уже не видит других вариантов, кроме как находиться в банковской кабале.

Но в целом тренд таков: становится просто-напросто неприличным брать кредиты, обязательства с целью инвестировать во что-то. И такая картина по всей стране, поскольку 90% моих бизнес-контактов — это предприниматели, работающие в абсолютно разных городах России.

С большим сожалением я вынужден сделать печальный вывод. Безусловно, это проблема, когда настроение у предпринимателей — ни при каких обстоятельствах не брать кредитов, не инвестировать. Соответственно, нет массовых инвестиций, нет экономического роста. И это уже проблема не каких-то конкретных предпринимателей, это уже проблема чиновников и государства в целом.

Как эту проблему решить, я точно не знаю, но это не беда. Беда в том, что, похоже, государство либо не видит этой проблемы, либо тоже не знает, что с нею делать.

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