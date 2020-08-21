Чиновник оплатил путевку в Турцию деньгами из фонда поддержки МСБ. Ему светит уголовка

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» в отношении бывшего директора ревдинского фонда поддержки малого предпринимательства Дениса Мирошкина, пишет ЕАН.

По версии следствия, Мирошкин в 2018 г. мог заключить договор с компанией «Регион туризм» на приобретение тура в Турцию для своей сестры и оплатить путевку из средств фонда.

Муниципальные фонды этого профиля входят в состав Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, но у них двойной учредитель — СОФПП и муниципалитеты. В частности, директоров назначает муниципалитет. Насколько я знаю, Мирошкин в структуре не работает уже год.

Ранее DK.RU рассказывал, что другой свердловский чиновник в 2019 г. получил срок за хищение субсидий, которые предназначались бизнесу. Речь идет о главе МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» Денисе Калмыкове.

Следствие доказало, что он мошеннически присвоил средства, выделенные в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории округа». Речь идет о субсидии, которая предназначалась для компенсации расходов, понесенных субъектами малого предпринимательства при приобретении оборудования, сырья и материалов. Сумма ущерба составила 600 тыс. руб.

В итоге Дениса Калмыкова приговорили к пяти годам лишения свободы.