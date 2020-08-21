Чиновник оплатил путевку в Турцию деньгами из фонда поддержки МСБ. Ему светит уголовка
Сумма ущерба не раскрывается, но известно, что экс-глава ревдинского фонда поддержки малого предпринимательства мог оплатить тур для своей сестры из средств фонда.
Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» в отношении бывшего директора ревдинского фонда поддержки малого предпринимательства Дениса Мирошкина, пишет ЕАН.
По версии следствия, Мирошкин в 2018 г. мог заключить договор с компанией «Регион туризм» на приобретение тура в Турцию для своей сестры и оплатить путевку из средств фонда.
Муниципальные фонды этого профиля входят в состав Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, но у них двойной учредитель — СОФПП и муниципалитеты. В частности, директоров назначает муниципалитет. Насколько я знаю, Мирошкин в структуре не работает уже год.
Ранее DK.RU рассказывал, что другой свердловский чиновник в 2019 г. получил срок за хищение субсидий, которые предназначались бизнесу. Речь идет о главе МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» Денисе Калмыкове.
Следствие доказало, что он мошеннически присвоил средства, выделенные в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории округа». Речь идет о субсидии, которая предназначалась для компенсации расходов, понесенных субъектами малого предпринимательства при приобретении оборудования, сырья и материалов. Сумма ущерба составила 600 тыс. руб.
В итоге Дениса Калмыкова приговорили к пяти годам лишения свободы.