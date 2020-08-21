Вместо условного срока 6 лет колонии. Глава инвестиционной компании отправился за решетку
Год назад генерального директора «Уником партнера» признали виновным в злоупотреблении полномочиями: Игорь Кузьмин получил 4 года условно, но обвинитель посчитал, что это слишком мягкий приговор.
Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляцию по делу бывшего генерального директора инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина: вместо четырех лет условного срока глава инвестиционной компании получил шесть лет колонии.
Судебная коллегия изменила приговор в отношении Игоря Кузьмина, удовлетворив апелляционное представление. Условное осуждение по ч. 2 ст. 201 УК РФ было отменено. Свердловский областной суд усилил назначенное судом первой инстанции наказание до шести лет колонии общего режима.
Судебный акт вступил в силу, а Игоря Кузьмина взяли под стражу в зале суда, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как рассказывал DK.RU, в августе 2019 г. Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил Игоря Кузьмина к четырем годам лишения свободы условно. По версии следствия, клиенты инвестфирмы понесли ущерб на сумму более 400 млн руб. — из-за невыгодных для организации инвестиционных сделок.
Обвинители доказали, что с ноября 2012 г. по август 2014 г. Игорь Кузьмин вывел из компании 50,5 млн руб. на личные счета по договорам займа. В рамках уголовного дела было опрошено 188 потерпевших.
В прениях сторон представитель прокуратуры запросил для подсудимого реальный срок лишения свободы на восемь лет. Однако судья посчитал, что Игорь Кузьмин предполагал вернуть займы, поэтому обвинение в мошенничестве было снято.
Таким образом, в 2019 г. его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и оправдали по статье «Мошенничество». Однако государственных обвинителей не устроил слишком мягкий приговор и они подали апелляцию, так же поступили и пострадавшие клиенты инвестиционной компании «Уником партнер».
DK.RU писал о том, что «Уником Партнер» был крупным региональным брокером, который в том числе размещал средства физических лиц под 17% годовых. В ноябре 2014 г. ЦБ РФ аннулировал лицензию «Уником Партнер». На тот момент у компании было около 4 тыс. клиентов. Тогда руководство брокера заявляло, что пытается исправить ситуацию. Проверка ЦБ показала, что «Уником Партнер» не возвращает деньги клиентам в соответствии с его указаниями.