Вместо условного срока 6 лет колонии. Глава инвестиционной компании отправился за решетку

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляцию по делу бывшего генерального директора инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина: вместо четырех лет условного срока глава инвестиционной компании получил шесть лет колонии.

Судебная коллегия изменила приговор в отношении Игоря Кузьмина, удовлетворив апелляционное представление. Условное осуждение по ч. 2 ст. 201 УК РФ было отменено. Свердловский областной суд усилил назначенное судом первой инстанции наказание до шести лет колонии общего режима.

Судебный акт вступил в силу, а Игоря Кузьмина взяли под стражу в зале суда, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказывал DK.RU, в августе 2019 г. Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил Игоря Кузьмина к четырем годам лишения свободы условно. По версии следствия, клиенты инвестфирмы понесли ущерб на сумму более 400 млн руб. — из-за невыгодных для организации инвестиционных сделок.

Обвинители доказали, что с ноября 2012 г. по август 2014 г. Игорь Кузьмин вывел из компании 50,5 млн руб. на личные счета по договорам займа. В рамках уголовного дела было опрошено 188 потерпевших.

В прениях сторон представитель прокуратуры запросил для подсудимого реальный срок лишения свободы на восемь лет. Однако судья посчитал, что Игорь Кузьмин предполагал вернуть займы, поэтому обвинение в мошенничестве было снято.

Таким образом, в 2019 г. его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и оправдали по статье «Мошенничество». Однако государственных обвинителей не устроил слишком мягкий приговор и они подали апелляцию, так же поступили и пострадавшие клиенты инвестиционной компании «Уником партнер».

DK.RU писал о том, что «Уником Партнер» был крупным региональным брокером, который в том числе размещал средства физических лиц под 17% годовых. В ноябре 2014 г. ЦБ РФ аннулировал лицензию «Уником Партнер». На тот момент у компании было около 4 тыс. клиентов. Тогда руководство брокера заявляло, что пытается исправить ситуацию. Проверка ЦБ показала, что «Уником Партнер» не возвращает деньги клиентам в соответствии с его указаниями.