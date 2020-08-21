Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.08
74,09
87,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Ашан» уволил десятки менеджеров после антикоррупционного расследования

8 573
«Ашан» уволил десятки менеджеров после антикоррупционного расследования
Иллюстрация: wikipedia.org

Новый топ-менеджер сети в России создал комитет, который проверяет законность действий сотрудников. Всего за полгода уволены десятки человек, нарушения найдены минимум в половине магазинов.

#НОВОСТИ

Новый глава российского  «Ашана» Йоханнес Толай уволил десятки сотрудников после выявления случаев коррупции. Ранее в сети был создан специальный комитет, контролирующий деятельность компании и сотрудников, пишет «РБК».

Комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству — появился в компании в январе 2020 года. Его создание стало одной из первых мер, внедренных новым топ-менеджером, назначенным в ноябре 2019 года.

Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда, — пояснил Толай.

Он рассказал, что после начала работы комитета уже уволены десятки сотрудников, потерявших доверие. Это люди, которые не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.

В марте 2020 года сообщалось, что французская сеть «Ашан» в России ежегодно теряла около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти данные привел бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков. Сертифицированный антикоррупционный юрист по приглашению экс-гендиректора ритейлера Франсуа Реми (занимал эту должность с июля 2017-го по ноябрь 2019 года) занимался расследованиями закупок компании с середины 2018 года.

Юрист обнаружил в «Ашане» нарушения в отношениях менеджмента с поставщиками. Коррупционные схемы были выявлены примерно у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой.

Год назад, в август 2019 года, на Жаркова напали. Это, по данным адвоката бывшего топ-менеджера, управляющего партнера адвокатского бюро «Авекс Юст» Игоря Бушманова, следствие связывают с его деятельностью в компании. Бушманов рассказал, что следствие установило круг лиц, которым могла мешать деятельность Жаркова: это как сотрудники сети «Ашан», так и граждане Франции, имеющие отношение к деятельности компании.

Толай заявил, что подробности этого случая ему неизвестны, но, по его данным, сейчас в компании нет никого, кто бы находился в статусе свидетеля или подозреваемого в связи с этим делом.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Это похоже на заказ». Крупнейший фитнес-клуб Екатеринбурга оказался в центре скандала«Это похоже на заказ». Крупнейший фитнес-клуб Екатеринбурга оказался в центре скандала
    43 409
  • Бизнес буксует после снятия ограничений. Главное о COVID-19 в регионеБизнес буксует после снятия ограничений. Главное о COVID-19 в регионе
    27 956
  • Цирк в Екатеринбурге закроют на два года на масштабную реконструкциюЦирк в Екатеринбурге закроют на два года на масштабную реконструкцию
    27 815
  • Цены на недвижимость в Екатеринбурге достигли исторического максимумаЦены на недвижимость в Екатеринбурге достигли исторического максимума
    21 808
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.