«Ашан» уволил десятки менеджеров после антикоррупционного расследования

Новый глава российского «Ашана» Йоханнес Толай уволил десятки сотрудников после выявления случаев коррупции. Ранее в сети был создан специальный комитет, контролирующий деятельность компании и сотрудников, пишет «РБК».

Комитет по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству — появился в компании в январе 2020 года. Его создание стало одной из первых мер, внедренных новым топ-менеджером, назначенным в ноябре 2019 года.

Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда, — пояснил Толай.

Он рассказал, что после начала работы комитета уже уволены десятки сотрудников, потерявших доверие. Это люди, которые не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.

В марте 2020 года сообщалось, что французская сеть «Ашан» в России ежегодно теряла около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти данные привел бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков. Сертифицированный антикоррупционный юрист по приглашению экс-гендиректора ритейлера Франсуа Реми (занимал эту должность с июля 2017-го по ноябрь 2019 года) занимался расследованиями закупок компании с середины 2018 года.

Юрист обнаружил в «Ашане» нарушения в отношениях менеджмента с поставщиками. Коррупционные схемы были выявлены примерно у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой.

Год назад, в август 2019 года, на Жаркова напали. Это, по данным адвоката бывшего топ-менеджера, управляющего партнера адвокатского бюро «Авекс Юст» Игоря Бушманова, следствие связывают с его деятельностью в компании. Бушманов рассказал, что следствие установило круг лиц, которым могла мешать деятельность Жаркова: это как сотрудники сети «Ашан», так и граждане Франции, имеющие отношение к деятельности компании.

Толай заявил, что подробности этого случая ему неизвестны, но, по его данным, сейчас в компании нет никого, кто бы находился в статусе свидетеля или подозреваемого в связи с этим делом.