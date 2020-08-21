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Нарушения в торговых сетях и дистант в университетах. Главное о COVID–19 в регионе

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Нарушения в торговых сетях и дистант в университетах. Главное о COVID–19 в регионе
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Не все студенты начнут учебный год за партой, многих ждет учеба онлайн. В университетах отменят потоковые лекции, а преподавателей старше 65 лет оставят дома.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Главные вузы Екатеринбурга определились, как будут проходить занятия в начале учебного года. Ректор УрГМУ Ольга Ковтун сообщила, что очно начнут учиться первокурсники. Студентам остальных курсов предстоит совмещать очное и дистанционное обучение.

В смешанном режиме начнет работу УрФУ. В здании университета будут проводить семинарские занятия и лекции, на которых присутствует небольшое количество студентов. Потоковые лекции будут проходить онлайн. Также в университете решили, что все педагоги старше 65 лет останутся дома.

В Уральском государственном юридическом университете планируют так сформировать расписание, чтобы от одного до трех дней на неделе студенты учились онлайн, остальные занятия будут проходить в университете в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В уральском филиале Академии госслужбы с 1 сентября начнут учебу в стенах вуза только первокурсники. Остальные студенты пока будут учиться дистанционно.

Известно, что Роспотребнадзор будет внимательно следить, как соблюдаются рекомендации по противодействию распространению коронавирусной инфекции в вузах.

Также накануне Роспотребнадзор проверил предприятия торговых сетей «Перекресток» на Тверитина, 45 и «Дикси» на Декабристов, 45.

В ходе проверок с поверхностей на всех предприятиях торговли были взяты смывы на показатель РНК коронавируса 2019-nCoV. Лабораторные исследования определяемый показатель не обнаружили.Однако в складских помещениях с постоянным пребыванием работников в магазине «Дикси» и помещениях с постоянным нахождением посетителей и сотрудников в магазине «Перекресток» были выявлены нарушения санэпидтребований: отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа.

В результате в отношении торговых сетей составлены протоколы об административном правонарушении.

Отметим, что в Свердловской области на 21 августа зарегистрировано рекордно низкое число заразившихся COVID-19 — 124 новых случая, из них всего 41 заболевший — из Екатеринбурга. Всего в регионе зафиксирован 24 105 случай заражения коронавирусной инфекции, пишет JustMedia.ru.

Состояние 70 госпитализированных оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 — на аппаратах ИВЛ.

Автор: Екатерина Тарханова
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