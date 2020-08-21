Врачи отрицают отравление у Навального. У него диагностировали нарушение обмена веществ

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский назвал основным рабочим диагнозом Алексея Навального нарушение обмена веществ, что могло быть вызвано резким понижением уровня сахара в крови.

На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся — это нарушение углеводного баланса. То бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания, — сказал он.

В ответ на это лечащий врач Навального Анастасия Васильева написала:



«Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах».

Ранее сегодня заместитель главврача Анатолий Калиниченко заявил, что политика Алексея Навального не отравили. В крови Навального не обнаружили токсичных веществ, пишет «Медуза» со ссылкой на источник, знакомый с результатами обследования политика. Кроме того, по его словам, транспортировка Навального из Омска невозможна из-за опасений, что его состояние Навального во время перелета может ухудшиться из-за перепадов давления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать транспортировке Навального в Германию, сказал : «Это решение лечащего врача. Речь идет о транспортировке, которая может угрожать жизни пациента».

При этом терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин, который наблюдает Навального с 2013 г., говорит, что понятия «нетранспортабельность» как такового не существует. «Если в самолете есть ЭКМО и ИВЛ, то, по сути, наблюдение в качественно оборудованном самолете не уступает по возможностям наблюдению в реанимации в городе Омске», — сказал врач в интервью «Медузе».