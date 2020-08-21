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Банки стали охотнее рефинансировать кредиты. В каких случаях выгодно оформить новый займ?

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Банки стали охотнее рефинансировать кредиты. В каких случаях выгодно оформить новый займ?
Иллюстрация: DK.RU

Финучреждения стали активно переманивать друг у друга заемщиков: со снижением ключевой ставки кредиты подешевели, и банки хотят заполучить качественных заемщиков.

#НОВОСТИ

С начала лета количество банков, которые снизили ставки по рефинансированию кредитов, почти удвоилось по сравнению с показателями апреля и мая, пишет РБК со ссылкой на данные Frank RG. Ставки снижаются как по ипотечным займам, так и по потребкредитам — банки пересматривают условия по рефинансированию прежде всего за счет снижения ключевой ставки ЦБ и изменения условий на рынке. Напомним, с апреля ключевая ставка ЦБ снизилась на 1,75 процентных пунктов, до 4,25% годовых. 

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При этом банки предлагают снижение ставок по рефинансированию потребкредитов в основном клиентам конкурентов. Таким образом они рассчитывают заполучить более качественных заемщиков с положительной кредитной историей, так как качество входящего клиентского потока снизилось из-за падения реальных доходов граждан, говорит директор-руководитель направления банковских рейтинга агентства НКР Михаил Доронкин

Сейчас спрос на рефинансирование растет со стороны клиентов, которые не пострадали от пандемии коронавируса, но хотят снизить долговую нагрузку, считает зампред правления Абсолют банка Антон Павлов. Рефинансируются прежде всего кредиты, выданные один-два года назад. 

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В случае потребительского кредита рефинансирование становится ощутимо выгоднее, если новая ставка на 15-20% ниже изначальной, поясняет директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин. К примеру, если сначала ставка по кредиту составляла 10% годовых, то можно выгодно рефинансировать его под 8%-8,5% годовых. Для ипотеки может быть выгодна и разница по ставкам в районе 10%. 

Имеет значение также срок кредита: рефинансировать займ выгоднее всего на первоначальном этапе погашения. Чем дольше срок до погашения долга, тем привлекательнее рефинансирование, тогда как при относительно коротком долге затраты на оформление нового займа могут перевесить выгоды от снижения ставки, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Автор: Андрей Пермяков
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