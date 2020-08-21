Роспотребнадзор: Все ограничения снимут после вакцинации. Ориентировочно в феврале 2021 г.

Глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских дал большое интервью «Областной газете». В нем он рассказал, опасается ли ведомство второй волны коронавируса, кто получит вакцину и на каких условиях, а также рассказал, когда будут сняты все ограничения.

Комментируя данные о снижении темпов заболеваемости, глава ведомства не стал утверждать, что пик заболеваемости уже пройден. На вопрос о второй волне коронавируса Дмитрий Козловских отметил, что в классическом варианте «вторая волна — это когда заболевание уходит в ноль, а потом развивается заново. Нам же до полного снижения уровня заболевания далеко»:

Пока можно говорить, что мы наблюдаем устойчивую динамику к снижению числа заболевших новым коронавирусом. Однако скоро осень, большие группы людей будут возвращаться на учебу, работу. С учетом этого может возникнуть так называемая вторая волна коронавируса. Как будет развиваться ситуация дальше, спрогнозировать сложно, но подъем обычных вирусных инфекций в конце сентября – в октябре будет несомненно.

Глава Роспотребнадзора отметил, что осенью сложится тяжелая ситуация, когда в регионе произойдет традиционная вспышка ОРВИ и гриппа. По его словам, прививаться в этом сезоне нужно всем, кто не имеет противопоказаний:

Больше всего мы опасаемся одновременного сочетания в организме и вируса гриппа, и коронавируса. ОРВИ обычно протекает легче, а вот грипп в сочетании с коронавирусом, по прогнозам разных специалистов, может вызвать серьезное утяжеление состояния больного. Отсюда и все мероприятия по вакцинопрофилактике гриппа, которая сейчас крайне актуальна. Штаммы гриппа в этом году ожидаются новые и серьезные.

Дмитрий Козловских также рассказал, что в регионе в скором времени начнется вакцинация против коронавируса, однако ставить ее будут не всем. В первую очередь вакцину получат люди из группы риска:

Вакцинация от коронавируса должна стать бесплатной и добровольной. В конце августа – начале сентября начнут прививать группы риска: медицинских работников, учителей. Вакцина будет ставиться в два этапа с интервалом в 21 день. Но пока ее не будут применять детям младше 18 лет и людям старше 60 лет, потому что она не тестировалась на этих группах населения. Когда точно начнется массовая вакцинация в регионах России — непонятно. Предположительно в декабре – январе следующего года, возможно, раньше. Мы рассчитываем, что соблюдать все меры безопасности населению придется максимум до февраля 2021 г.

Комментируя снятие режима ограничений в регионе, глава ведомства уточнил, что на данный момент по цифрам Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений и работа торговых центров и ресторанов должна быть ограничена:

Согласно критериям, утвержденным федеральным Управлением Роспотребнадзора, ситуация в Свердловской области сегодня соответствует первому этапу снятия ограничений. Заведения общепита могут быть открыты на третьем этапе, когда будет достигнут коэффициент распространенности инфекции на уровне 0,5. Однако напомню, что решения о снятии ограничений в регионе с учетом всех обстоятельств принимаются областными властями.

Все ограничения, включая отмену масочного режима, по словам Дмитрия Козловских, будут сняты, когда значительная часть населения будет защищена от новой коронавирусной инфекции, то есть после проведения прививочной кампании. Пока же массовая вакцинация не наступила, всем жителям региона следует носить защитные макси:

Многие спорят об их пользе, но доказано, что если контактирующие между собой люди будут использовать маски, то даже при наличии больного человека в этом кругу общения заражения не будет. Если в маске только кто-то один, то заражение более вероятно, но эти риски все равно меньше, чем если совсем не использовать это защитное средство. На открытом пространстве без скопления людей маска не нужна: вирус не находится долго в воздухе. А вот в магазине, транспорте защитная маска обязательна: в таких условиях вирус расходится на раз-два.

Отметим, что ограничения в связи с распространением коронавируса ввели в конце марта, при этом к ослаблению режима приступили только летом. Губернатор Евгений Куйвашев после долгих дискуссий и переговоров разрешил работу торговых центров и летних веранд кафе. Тогда его мнение шло вразрез с точкой зрения Роспотребнадзора, поэтому принятие решения долго откладывали, чтобы достигнуть компромисса.

Ослабление режима ограничений ускорилось, когда губернатор ушел в отпуск. Его зам Алексей Орлов разрешил работу аттракционов и детских игровых площадок, а также проведение групповых занятий в фитнес-центрах. Позже замгубернатора позволил возобновить работу и залам ресторанов, хотя против этого решения выступал Роспотребнадзор. На этой неделе Алексей Орлов рассказал, что к скорому открытию готовятся и кинотеатры Свердловской области, однако это решение еще не принято.

Отметим, что режим ограничений действует на территории региона до 24 августа, в понедельник уже вышедший из отпуска Евгений Куйвашев будет принимать решение: ослабить режим ограничений или продлить его.