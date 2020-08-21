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Кто самый богатый? Рейтинг зарплат чиновников Екатеринбурга

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Кто самый богатый? Рейтинг зарплат чиновников Екатеринбурга
Автор фото: Яромир Романов. Иллюстрация: Znak.com

Самый маленький доход среди чиновников городской администрации составил 1 млн руб., в среднем сотрудники администрации отчитались о 2-3 млн руб. в год, но есть и выдающиеся цифры.

#ИХ ДОХОДЫ#НОВОСТИ

Сотрудники городской администрации подали сведения о том, сколько заработали они сами и их супруги. DK.RU изучил документ и составил рейтинг самых богатых чиновников.

На первом месте оказался заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, который задекларировал по итогам 2019 г. 15,7 млн руб. Также чиновник сообщил, что у него есть мотоцикл Harley-Davidson и внедорожник Ford Explorer.

На втором месте оказался председатель Комитета промышленной политики и развития предпринимательства Александр Воронин, который за год заработал 6,1 млн руб.

На третьем месте расположился начальник Управления здравоохранения Денис Демидов, который задекларировал 5,8 млн руб. дохода. К слову, его супруга задекларировала доход в 5 млн руб. и стала одной из самых богатых среди родственников чиновников.

Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Ощепков задекларировал 3,8 млн руб. дохода, что позволило ему расположиться на четвертом месте в рейтинге самых богатых чиновников городской администрации.

Наконец, начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей Максим Докучаев отчитался о доходах в размере 3,5 млн руб., что является пятым показателем среди чиновников мэрии.

Немного о него отстает начальник правового Департамента Татьяна Ширяева, которая отчиталась о доходах в размере 3,4 млн руб., Она также сообщила, что владеет автомобилем Лексус RX300.

Самым богатым супругом оказался муж председателя Комитета социальной политики Елены Левиной, который отчитался о доходах в размере 11,4 млн руб. На втором месте среди самых богатых супругов —  муж председателя Комитета по организационно-контрольной работе Алены Мартыновой, он задекларировал доход в размере 8 млн руб., тогда как его жена сообщила, что за 2019 г. заработала 1,5 млн руб.

Остальные сотрудники мэрии задекларировали доход в среднем 1,5-3 млн руб. Например, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов отчитался о 2,4 млн руб., а также сообщил, что владеет автомобилем Mercedes -Benz E-Class E 400, а первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик задекларировал доход в размере 2,7 млн руб.

Меньше всех заработала председатель Комитета по экологии и природопользованию Екатерина Мурзина, она отчиталась о доходах в размере 1 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, кто стал самым богатым среди депутатов Госдумы от Свердловской области, а также раскрыл, сколько зарабатывает полпред Николай Цуканов. 

Автор: Екатерина Тарханова
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