Кто самый богатый? Рейтинг зарплат чиновников Екатеринбурга

Сотрудники городской администрации подали сведения о том, сколько заработали они сами и их супруги. DK.RU изучил документ и составил рейтинг самых богатых чиновников.

На первом месте оказался заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, который задекларировал по итогам 2019 г. 15,7 млн руб. Также чиновник сообщил, что у него есть мотоцикл Harley-Davidson и внедорожник Ford Explorer.

На втором месте оказался председатель Комитета промышленной политики и развития предпринимательства Александр Воронин, который за год заработал 6,1 млн руб.

На третьем месте расположился начальник Управления здравоохранения Денис Демидов, который задекларировал 5,8 млн руб. дохода. К слову, его супруга задекларировала доход в 5 млн руб. и стала одной из самых богатых среди родственников чиновников.

Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Ощепков задекларировал 3,8 млн руб. дохода, что позволило ему расположиться на четвертом месте в рейтинге самых богатых чиновников городской администрации.

Наконец, начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей Максим Докучаев отчитался о доходах в размере 3,5 млн руб., что является пятым показателем среди чиновников мэрии.

Немного о него отстает начальник правового Департамента Татьяна Ширяева, которая отчиталась о доходах в размере 3,4 млн руб., Она также сообщила, что владеет автомобилем Лексус RX300.

Самым богатым супругом оказался муж председателя Комитета социальной политики Елены Левиной, который отчитался о доходах в размере 11,4 млн руб. На втором месте среди самых богатых супругов — муж председателя Комитета по организационно-контрольной работе Алены Мартыновой, он задекларировал доход в размере 8 млн руб., тогда как его жена сообщила, что за 2019 г. заработала 1,5 млн руб.

Остальные сотрудники мэрии задекларировали доход в среднем 1,5-3 млн руб. Например, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов отчитался о 2,4 млн руб., а также сообщил, что владеет автомобилем Mercedes -Benz E-Class E 400, а первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик задекларировал доход в размере 2,7 млн руб.

Меньше всех заработала председатель Комитета по экологии и природопользованию Екатерина Мурзина, она отчиталась о доходах в размере 1 млн руб.

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