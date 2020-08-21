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50 спикеров подтвердили участие на XII Уральском форуме по недвижимости

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50 спикеров подтвердили участие на XII Уральском форуме по недвижимости
Иллюстрация: УПН

Форум пройдет 16-19 сентября 2020 года в формате онлайн и будет приурочен к 25-летию Уральской палаты недвижимости. На мероприятие зарегистрировались уже более 500 участников.

В качестве спикеров на форуме выступят известные бизнес-тренеры, риелторы-практики, руководители успешных компаний, представители органов власти — всего порядка 50-ти человек, среди которых:

  • Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Он выступит с докладом о перспективах развития отрасли и опыте прошедших лет;
  • Марина Иванова, начальник отдела Управления Росреестра по Свердловской области, расскажет о вариантах недоработок в пакетах документов, причинах остановок регистрации в период пандемии;
  • Александр Мальцев, президент Гильдии риэлторов Москвы, раскроет тему «Опыт франчайзингового построения бизнеса»;
  • Илья Пискулин, генеральный директор консалтингового агентства DeVision, поведает о главных ошибках при формализации работы отделов продаж; 
  • Евгений Фомин, генеральный директор компании «Уралкерамика», расскажет о кризисе и новых возможностях для бизнеса;
  • Анна Печеркина, ведущий бизнес-тренер в Консалтинговом агентстве GMK. Ее тема — «Продажи новостроек после пандемии: новые ожидания клиентов и новые задачи риэлторов»

Посмотреть всю программу Уральского форума можно на сайте.

Новости мероприятия публикуются в Facebook.

Регистрация на Форум открыта на сайте.

Справка

 
Уральская палата недвижимости — это некоммерческое негосударственное объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — профессиональных участников рынка недвижимости. Зарегистрирована 15 декабря 1995 года.
Уральская палата недвижимости объединяет более 200 агентств недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. На протяжении всего времени работы главной задачей Палаты является создание цивилизованного рынка недвижимости, обеспечение благоприятных условий работы для предприятий – профессиональных участников рынка недвижимости и обеспечение клиентам этих предприятий гарантий честного и продуктивного сотрудничества. Для достижения этих целей создана обширная информационная база и собственные средства массовой информации, проводятся обучение и аттестация сотрудников агентств недвижимости, сертификация агентств, бесплатные юридические консультации частных лиц и досудебное разрешение конфликтных ситуаций между агентствами и клиентами.
Уральская палата недвижимости неоднократно являлась победителем конкурса Российской гильдии риелторов «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая региональная ассоциация», а также «Лучший территориальный орган системы добровольной сертификации брокерских услуг на рынке недвижимости», «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости» в России и др.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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