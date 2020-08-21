50 спикеров подтвердили участие на XII Уральском форуме по недвижимости

В качестве спикеров на форуме выступят известные бизнес-тренеры, риелторы-практики, руководители успешных компаний, представители органов власти — всего порядка 50-ти человек, среди которых:

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Справка

Уральская палата недвижимости — это некоммерческое негосударственное объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — профессиональных участников рынка недвижимости. Зарегистрирована 15 декабря 1995 года.

Уральская палата недвижимости объединяет более 200 агентств недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. На протяжении всего времени работы главной задачей Палаты является создание цивилизованного рынка недвижимости, обеспечение благоприятных условий работы для предприятий – профессиональных участников рынка недвижимости и обеспечение клиентам этих предприятий гарантий честного и продуктивного сотрудничества. Для достижения этих целей создана обширная информационная база и собственные средства массовой информации, проводятся обучение и аттестация сотрудников агентств недвижимости, сертификация агентств, бесплатные юридические консультации частных лиц и досудебное разрешение конфликтных ситуаций между агентствами и клиентами.

Уральская палата недвижимости неоднократно являлась победителем конкурса Российской гильдии риелторов «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая региональная ассоциация», а также «Лучший территориальный орган системы добровольной сертификации брокерских услуг на рынке недвижимости», «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости» в России и др.