Ак Барс Банк расширил возможности интернет-банка для бизнеса

Онлайн-чат с консультантом банка позволит получить информацию по банковским продуктам и услугам, и оперативно решить возникшие у клиента вопросы и проблемы. А с помощью электронно-цифровой подписи на носителе Рутокен клиенты могут подписывать несколько платежных поручений сразу одним кликом в системе. Ранее Ак Барс Бизнес Драйв работал только с облачной подписью Pay Control.



Ак Барс Бизнес Драйв входит в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса по версии аналитического агентства Markswebb. Система обеспечивает комфортное взаимодействие предпринимателя с банком как в мобильном приложении, так и web-интерфейсе: клиент может легко контролировать счета, быстро создавать платежные поручения и получать выписки. Кроме того, в интернет-банк интегрированы сервисы для эффективного ведения бизнеса. Например, онлайн-бухгалтерия, сервис проверки контрагентов, сервис проверки блокировки счета по 115-ФЗ.