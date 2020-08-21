Навального готовы лечить в Европе. Но его отказываются выпускать из омской больницы

Алексей Навальный нетранспортабелен, заявил главный врач омской больницы, где сейчас находится в коме политик. Состояние Навального нестабильное, а решения родственников для его перевозки недостаточно, сказал он. Об этом пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно, — сообщила она.

При этом ночью за Навальным вылетел медицинский самолет из Берлина, подтвердила лечащий врач политика Анастасия Васильева. Его направила организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 г. самолетом доставила в клинику Charite участника Pussy Riot Петра Верзилова, пережившего отравление два года назад. Он должен приземлиться в Омске через час, пишет Кира Ярмыш. До нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку, и поэтому сторонники политика организовали ее в кратчайшие сроки. Решение отказать в транспортировке принимали не врачи, а Кремль, убеждена Ярмыш.

Все необходимые для транспортировки документы поданы: заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку, пишет директор ФБК Иван Жданов: «Решение больницы необъяснимо и чудовищно». Жданов рассказал , что врач назвал вещество в организме Навального опасным не только для него, но и для окружающих. Что именно это за вещество, в больнице не сказали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне говорил, что в Кремле знают об отравлении Навального и желают ему скорейшего выздоровления, а также что готовы оперативно рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера.

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