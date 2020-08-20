Квартплата снова вырастет. В регионе увеличивают тариф на капремонт
Минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с 1 января 2021 года составит 10,11 руб. за кв. м. В региональном ЖКХ пояснили, что тариф увеличен в пределах инфляции.
Объявленное повышение — существенно ниже той цифры, которая должна была бы появиться в квитанции, пишет JustMedia.ru. Как пояснил региональный министр ЖКХ Николая Смирнов, по законодательству, минимальный тариф на капремонт переоценивают ежегодно. Размер зависит от суммарной площади домов, которые надо отремонтировать, объема работ, стоимости стройматериалов и ряда других параметров.
Исходя из произведенных расчетов, общая оценочная стоимость капитального ремонта домов в регионе на 2021 год составила 21 рубль 36 копеек с квадратного метра жилья. Однако с учетом сложившейся экономической ситуации, а также связанным с пандемией COVID-19 падением доходов уральцев, рост взноса решено ограничить и установить его исключительно в пределах прогнозируемого индекса инфляции, — пояснил Николай Смирнов.
В итоге рост составит 4%, или 39 копеек с одного квадратного метра жилья, добавил министр. Он также сообщил, что изменения тарифа практически не коснутся социально незащищенных жителей области, поскольку такие граждане получают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Право на выплаты из бюджета имеют малообеспеченные одиноко проживающие граждане, а также семьи, у которых плата за коммунальные услуги составляет более 12% величины среднедушевого дохода. Также на субсидии могут претендовать свердловчане в том случае, если квартплата превышает 22% совокупного дохода семьи.
Напомним, в программу капремонта в Свердловской области включено почти 28 тыс. многоквартирных домов. За время программы уже отремонтировали более 6,5 тыс. домов на общую сумму 27,6 млрд руб. В этом году запланировано обновление еще 1044 многоквартирников.
Отметим, что расходование средств из фонда капремонта не всегда эффективно. Так, в мае DR.RU рассказывал о ситуации с отремонтированными по программе домами на Эльмаше. На их обновление затратили 117 млн руб., однако затем депутаты гордумы проголосовали за снос этих домов, потому что признали их ветхими.
На эти деньги можно было отремонтировать порядка 100 лифтов в домах, которые не разрушены. Но эти деньги потрачены на «хламушки». Средства ушли в песок. Мириться с этим моментом сложно. Решение по сносу можно было принять раньше и потратить деньги эффективнее, — заявил тогда на заседании гордумы депутат Дмитрий Сергин.