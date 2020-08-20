Квартплата снова вырастет. В регионе увеличивают тариф на капремонт

Объявленное повышение — существенно ниже той цифры, которая должна была бы появиться в квитанции, пишет JustMedia.ru. Как пояснил региональный министр ЖКХ Николая Смирнов, по законодательству, минимальный тариф на капремонт переоценивают ежегодно. Размер зависит от суммарной площади домов, которые надо отремонтировать, объема работ, стоимости стройматериалов и ряда других параметров.

Исходя из произведенных расчетов, общая оценочная стоимость капитального ремонта домов в регионе на 2021 год составила 21 рубль 36 копеек с квадратного метра жилья. Однако с учетом сложившейся экономической ситуации, а также связанным с пандемией COVID-19 падением доходов уральцев, рост взноса решено ограничить и установить его исключительно в пределах прогнозируемого индекса инфляции, — пояснил Николай Смирнов.

В итоге рост составит 4%, или 39 копеек с одного квадратного метра жилья, добавил министр. Он также сообщил, что изменения тарифа практически не коснутся социально незащищенных жителей области, поскольку такие граждане получают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Право на выплаты из бюджета имеют малообеспеченные одиноко проживающие граждане, а также семьи, у которых плата за коммунальные услуги составляет более 12% величины среднедушевого дохода. Также на субсидии могут претендовать свердловчане в том случае, если квартплата превышает 22% совокупного дохода семьи.

Напомним, в программу капремонта в Свердловской области включено почти 28 тыс. многоквартирных домов. За время программы уже отремонтировали более 6,5 тыс. домов на общую сумму 27,6 млрд руб. В этом году запланировано обновление еще 1044 многоквартирников.

Отметим, что расходование средств из фонда капремонта не всегда эффективно. Так, в мае DR.RU рассказывал о ситуации с отремонтированными по программе домами на Эльмаше. На их обновление затратили 117 млн руб., однако затем депутаты гордумы проголосовали за снос этих домов, потому что признали их ветхими.