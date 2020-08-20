Роспотребнадзор отказался судиться с властями из-за открытия общепита

О решении Роспотребнадзора стало известно из официального ответа ведомства на запрос информационного агентства ЕАН.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, снятие ограничений находится в ведении областных властей:

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в пределах своей компетенции осуществляет государственный контроль и надзор за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Напомним, распоряжение об открытии заведений общепита и турбаз подписал врио губернатора Алексей Орлов. Чтобы получить долгожданное разрешение на возобновление работы в полном режиме (а не только в режиме летних веранд), Ассоциации рестораторов пришлось напрямую обратиться к врио губернатора.

Отрасль уже даже не в стагнации, а в полусмертном состоянии — работает всего 10% от всех предприятий общепита. И с каждым днем эта цифра уменьшается, так как в связи с погодными условиями летние веранды не могут быть открыты. Поэтому мы с мольбой обращаемся и просим собрать нас на уровне зам. губернатора с главой Роспотребнадзора, чтобы внести изменения в правила и разрешить открыть основные площади предприятий общепита, — рассказывал DK.RU президент ассоциации Аркадий Пономарев.

Однако накануне подписания документа Алексеем Орловым Роспотребнадзор выступил против открытия ресторанов и кафе в Екатеринбурге.

На текущий момент оснований для перехода к третьему этапу снятия ограничений, который и предполагает возобновление работы предприятий общественного питания, нет, у нас не достигнут коэффициент распространения коронавирусной инфекции 0,5, — заявили тогда в ведомстве.

Отметим, что сегодняшняя статистика также далека от коэффициента 0,5 (это число показывает, сколько людей заражает инфицированный до момента изоляции. На сегодня этот показатель равен 0,92).

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 139 новых случаев COVID-19.

Состояние 74 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 259. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщил оперштаб.

Сегодня стало известно о вспышке заболевания в хоккейной команде «Автомобилист». Как сообщили в пресс-службе клуба, в результате планового тестирования на коронавирус COVID-19 были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков». Однако в клубе добавили, что подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором. Так что пока в статистику эта вспышка не включена.

В оперштабе подсчитали, что за все время пандемии в регионе выявлен 23981 заболевший. При этом общее число выписанных достигло 19317, за последние сутки домой из больниц вернулись 68 человек. Оперштаб также подтвердил смерть от коронавирусной инфекции еще у шести пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в регионе — 388.