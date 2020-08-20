«Вряд ли люди в обозримом будущем вернутся в самолеты». Туризм изменился навсегда?

Что будет с путешествиями и путешественниками после пандемии? О возможном будущем туристической сферы эксперты рассказали Fast Company. Главное — в материале DK.RU.

Марк Хопламазян, генеральный директор Hyatt Hotels Corporation

— Сейчас практически все наши отели в Китае снова открываются, и мы наблюдаем неуклонный рост спроса. Бронирование в других странах начинает восстанавливаться, сначала США, а затем и Европа. В настоящее время это отдыхающие. Для возвращения бизнес-поездок понадобится некоторое время. Я разговаривал со многими руководителями, особенно с нашими крупнейшими клиентами, и они ищут способы, как внедрить более гибридный рабочий режим для своих сотрудников. Сейчас они работают удаленно.

Ясно, что у сетей с более низкими ценами — у гостиниц эконом-класса, бюджетных и средней ценовой категории отелей — дела идут лучше. Отчасти это связано с их местоположением: многие из них располагаются рядом с аэропортами и на автомагистралях. Но в течение следующих полугода-года равновесие восстановится, и когда вернется свобода путешествий, придет время роскошных отелей. Определенно ситуация будет складываться в пользу гостиничных брендов (по сравнению с арендой от собственника). С такими платформами, как Airbnb, я просто не понимаю, как можно последовательно реализовать режимы уборки и протоколы безопасности.

Стив Хафнер, соучредитель поисковой системы Kayak и генеральный директор платформы бронирования ресторанов OpenTable

— Если вы зайдете на сайт Kayak прямо сейчас, то главная страница — это автомобили в прокат. Я никогда бы не подумал, что такое случится, но это именно то, что нужно сейчас людям. Пока они не покупают авиабилеты в Лондон.

В OpenTable у нас появилась возможность забронировать очередь в продуктовый магазин. Мы дали возможность ресторанам работать в качестве магазинов и продавать бумажные полотенца, выпечку или наборы для приготовления еды. Мы ввели резервирование для баров. Если раньше перед входом в бар скапливалась длинная очередь, это было здорово. В мире COVID-19 все иначе. Нужно контролировать посетителей. И если, не дай бог, нужно будет отследить контакт, вы должны знать всех, кто был в вашем заведении.

Я думаю, резервирование и контроль пропускной способности с нами надолго. Если вы привыкли бронировать столик, вам не захочется больше стоять в очереди. А если владелец бизнеса получил возможность знать, кто появится в его районе завтра, то он не захочет снова работать вслепую.

Джо Геббиа, сооснователь и директор по продуктам Airbnb

— Есть три вещи, которые, как мы думаем, потребуются людям. Во-первых, они захотят больше путешествовать локально. Во-вторых, им потребуются доступные варианты. В-третьих, они будут отдавать приоритет чистоте и приватным пространствам.

Мы не думаем, что в обозримом будущем люди охотно вернутся в самолеты. Повышенный интерес к внутренним путешествиям останется с нами на долгие годы. Это не зависит от [появления] вакцины. У людей будет разная терпимость к риску. Кроме того, учитывая экономическую ситуацию, люди ищут доступные путешествия. И иногда самое доступное путешествие — на вашем заднем дворе.

Я не думаю, что деловые поездки останутся такими же, как раньше. Мы все убедились в том, что дела хорошо идут и без личного общения. Ведение бизнеса в цифровом формате больше не обременительно и технически не сложно. К этому все шло и раньше, пандемия просто ускорила этот процесс.

Но появляются и новые вещи, такие как наши онлайн-впечатления. Это то, чего мы никогда не могли себе представить. Руководитель отдела впечатлений предложил перенести их в интернет. И мы попробовали. И конечно же, на Airbnb появилось много онлайн-впечатлений. У нас есть хозяин в Португалии, который предлагает онлайн-уроки по изготовлению сангрии, и за первые два месяца их уже забронировано на более чем $100 тысяч. Я сам проходил курс медитации с буддийским монахом из Японии. При помощи ноутбука я, будучи в Сан-Франциско, учился медитировать, как японский монах, с настоящим монахом. И это стоило примерно 30 баксов. Мы пытаемся найти больше впечатлений, которые можно перенести в онлайн.