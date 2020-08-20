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Фестиваль Ural Music Night состоится уже этой осенью

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Фестиваль Ural Music Night состоится уже этой осенью
Иллюстрация: официальная группа фестиваля в Facebook

Основатель мероприятия, директор продюсерского центра «ЛАД» Евгений Горенбург объявил новую дату фестиваля. «Уральская ночь музыки-2020» пройдет в Екатеринбурге 12 сентября.

#КУЛЬТУРА#ДОСУГ#НОВОСТИ

Других подробностей о фестивале организаторы не сообщили.

Формат мероприятия, а также хедлайнеров, участников мы объявим позже, — прокомментировали в пресс-службе фестиваля.

Изначально переговоры об участии в «Ночи музыки-2020» велись с такими музыкантами, как Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, группа «Воскресенье». Хедлайнером должна была стать певица Елка.

Напомним, фестиваль «Уральская Ночь музыки» традиционно проходит в конце июня. Впервые мероприятие состоялось в 2015 г. и быстро стало одной из визитных карточек города. Если в первый год фестиваль собрал 70 тыс. зрителей на 50 площадках, то в 2019 г. зрителей было уже 300 тыс. В текущем году провести мероприятие в обычные сроки не позволила пандемия. Вначале Ural Music Night планировали провести в День города — 15 августа, но, как писал DK.RU, празднество отменили. В области до сих пор не сняты все ограничения по коронавирусу. В частности, концерты пока можно проводить только на открытых площадках и при заполненности не более 50%. В таком режиме недавно прошел Венский фестиваль музыкальных фильмов.

Еще одним массовым мероприятием, которое перенесли на осень, станет Майская прогулка, которая традиционно проходит в третье воскресенье мая. В 2020 г. из-за пандемиии COVID-19 организаторы перенесли мероприятие на 27 сентября, сообщал DK.RU.

Автор: Мария Смирнова
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