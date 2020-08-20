Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.08
73,23
87,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россияне ринулись за кредитами: займы в банках рекордно подешевели

6 646
Россияне ринулись за кредитами: займы в банках рекордно подешевели
Иллюстрация: DK.RU

Сейчас хороший момент для крупных покупок, в том числе на заемные деньги, считают многие россияне. Однако падение реальных доходов граждан не прошло бесследно.

#НОВОСТИ

Полная стоимость кредита наличными в российских банках в июле оказалась рекордно низкой — 16,1% годовых, выяснили эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За этот месяц банки выдали 1,2 млн кредитов наличными на общую сумму 409 млрд руб. Еще в январе ПСК находилась на уровне 16,7%. Банки объясняют показателя позитивными потребительскими настроениями заемщиков.

При этом показатели еще не вернулись к докарантинному уровню: в июле выдачи кредитов отстают  на 17% по количеству и на 2% по объему по сравнению с результатами годичной давности. Основной сдерживающий фактор — существенное падение реальных располагаемых доходов населения, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Читайте также >>> Спрос россиян на кредиты восстановился. Но готовы ли банки выдавать займы?

За последние три месяца 34% россиян из крупных городов планировали взять кредит, банки одобрили больше половины заявок, говорится в исследовании Райффайзенбанка, в ходе которого было опрошено примерно 2 тыс. граждан старше 18 лет. Главная причина роста интереса к заемным средствам — улучшение условий, в том числе снижение процентной ставки.

В июле выдачи потребительских кредитов в Райффайзенбанке увеличились на 76% по сравнению с предыдущим месяцем, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

В целом кредиты есть у каждого второго россиянина. При этом около 8% закрыли существующие займы и пока не увеличивают долговую нагрузку, у 46% респондентов один кредит, у каждого третьего — два займа, 20% опрошенных платят по трем и более кредитам.

Россияне предпочитают много не занимать: 40% опрошенных должны не более 100 тыс. руб., 38% — до 500 тыс. руб. Большинство опрошенных пользуются кредитной картой или имеют потребительский кредит, треть респондентов платят ипотеку. Чаще всего заемщики одалживают деньги на ремонт или строительство, а также на покупку автомобиля. Сейчас хороший момент для покупок и ремонта, считают россияне, поэтому готовы использовать на эти цели заемные средства.

Банки одобрили 56% заявок и отказали в 15% случаев, при этом 30% респондентов заявили, что сами отказались от кредита из-за невыгодных условий, прежде всего высокой ставки и дорогой страховки, а также слишком большого количества документов и сроков погашения.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Тотального карантина осенью не будет. Экономика важнее, а нас ожидает естественный отбор»«Тотального карантина осенью не будет. Экономика важнее, а нас ожидает естественный от...
    67 713
  • «Не он нас родил, не ему и убивать». Предприниматели написали заявление на мэра«Не он нас родил, не ему и убивать». Предприниматели написали заявление на мэра
    54 661
  • «СКБ Контур» выходит на рынок B2C с сервисом для бронирования отелей«СКБ Контур» выходит на рынок B2C с сервисом для бронирования отелей
    24 938
  • Дворец водных видов спорта возведет уральский строительный гигант. За 10 млрд руб.Дворец водных видов спорта возведет уральский строительный гигант. За 10 млрд руб.
    28 228
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.