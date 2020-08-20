Россияне ринулись за кредитами: займы в банках рекордно подешевели

Полная стоимость кредита наличными в российских банках в июле оказалась рекордно низкой — 16,1% годовых, выяснили эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За этот месяц банки выдали 1,2 млн кредитов наличными на общую сумму 409 млрд руб. Еще в январе ПСК находилась на уровне 16,7%. Банки объясняют показателя позитивными потребительскими настроениями заемщиков.

При этом показатели еще не вернулись к докарантинному уровню: в июле выдачи кредитов отстают на 17% по количеству и на 2% по объему по сравнению с результатами годичной давности. Основной сдерживающий фактор — существенное падение реальных располагаемых доходов населения, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

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За последние три месяца 34% россиян из крупных городов планировали взять кредит, банки одобрили больше половины заявок, говорится в исследовании Райффайзенбанка, в ходе которого было опрошено примерно 2 тыс. граждан старше 18 лет. Главная причина роста интереса к заемным средствам — улучшение условий, в том числе снижение процентной ставки.

В июле выдачи потребительских кредитов в Райффайзенбанке увеличились на 76% по сравнению с предыдущим месяцем, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

В целом кредиты есть у каждого второго россиянина. При этом около 8% закрыли существующие займы и пока не увеличивают долговую нагрузку, у 46% респондентов один кредит, у каждого третьего — два займа, 20% опрошенных платят по трем и более кредитам.

Россияне предпочитают много не занимать: 40% опрошенных должны не более 100 тыс. руб., 38% — до 500 тыс. руб. Большинство опрошенных пользуются кредитной картой или имеют потребительский кредит, треть респондентов платят ипотеку. Чаще всего заемщики одалживают деньги на ремонт или строительство, а также на покупку автомобиля. Сейчас хороший момент для покупок и ремонта, считают россияне, поэтому готовы использовать на эти цели заемные средства.

Банки одобрили 56% заявок и отказали в 15% случаев, при этом 30% респондентов заявили, что сами отказались от кредита из-за невыгодных условий, прежде всего высокой ставки и дорогой страховки, а также слишком большого количества документов и сроков погашения.