Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.08
73,23
87,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Епархия решила расформировать Среднеуральский женский монастырь. Сергий готовится к отпору

6 007
Епархия решила расформировать Среднеуральский женский монастырь. Сергий готовится к отпору
Иллюстрация: архив DK.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил перевести сестер Среднеуральского женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии.

#СКАНДАЛ#СХИИГУМЕН СЕРГИЙ#РПЦ

О решении митрополита сообщили в пресс-службе епархии.

Решением главы Екатеринбургской митрополии и Епархиального совета, в связи с захватом схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря и совершением в обители кощунственных «богослужений», что делает невозможным там прохождение монашеского послушания, благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии, — цитирует епархию РИА «Новости».

Сергий (Романов), который до сих пор удерживает власть в Среднеуральском монастыре, уже отреагировал на этот указ: он призвал всех православных приехать в обитель.

Боевая тревога! Объявляем всем, что сегодня вышел указ митрополита (…) о разгоне Среднеуральского женского монастыря. (…). Разогнать монастырь можно только насильственными, карательными методами, — с таким обращением выступил Всеволод Могучев, который выполняет функцию пресс-секретаря Сергия.

Также Могучев сообщил, что, епархия оставила в монастыре самых старых и беспомощных монахинь, обрекая их на «голодную смерть».

Напомним, противостояние в монастыре длится уже несколько месяцев. Как писал DK.RU, 3 июля 2020 г. церковный суд признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

Бывший настоятель должен был покинуть монастырь и передать его под управление епархии. Однако этого до сих пор не произошло. 

Как рассказывал DK.RU, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Сообщалось, что монастырь захвачен опальным священником, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать. Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорит в том числе о правительстве страны, а также «мифе о коронавирусе».

Автор: Мария Смирнова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Тотального карантина осенью не будет. Экономика важнее, а нас ожидает естественный отбор»«Тотального карантина осенью не будет. Экономика важнее, а нас ожидает естественный от...
    65 537
  • «Не он нас родил, не ему и убивать». Предприниматели написали заявление на мэра«Не он нас родил, не ему и убивать». Предприниматели написали заявление на мэра
    54 106
  • «СКБ Контур» выходит на рынок B2C с сервисом для бронирования отелей«СКБ Контур» выходит на рынок B2C с сервисом для бронирования отелей
    24 844
  • Нанять вас должно быть привилегией. Рынок труда развернулся на 180 градусовНанять вас должно быть привилегией. Рынок труда развернулся на 180 градусов
    14 415
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.