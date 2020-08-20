Епархия решила расформировать Среднеуральский женский монастырь. Сергий готовится к отпору

О решении митрополита сообщили в пресс-службе епархии.

Решением главы Екатеринбургской митрополии и Епархиального совета, в связи с захватом схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря и совершением в обители кощунственных «богослужений», что делает невозможным там прохождение монашеского послушания, благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии, — цитирует епархию РИА «Новости».

Сергий (Романов), который до сих пор удерживает власть в Среднеуральском монастыре, уже отреагировал на этот указ: он призвал всех православных приехать в обитель.

Боевая тревога! Объявляем всем, что сегодня вышел указ митрополита (…) о разгоне Среднеуральского женского монастыря. (…). Разогнать монастырь можно только насильственными, карательными методами, — с таким обращением выступил Всеволод Могучев, который выполняет функцию пресс-секретаря Сергия.

Также Могучев сообщил, что, епархия оставила в монастыре самых старых и беспомощных монахинь, обрекая их на «голодную смерть».

Напомним, противостояние в монастыре длится уже несколько месяцев. Как писал DK.RU, 3 июля 2020 г. церковный суд признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

Бывший настоятель должен был покинуть монастырь и передать его под управление епархии. Однако этого до сих пор не произошло.

Как рассказывал DK.RU, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Сообщалось, что монастырь захвачен опальным священником, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать. Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорит в том числе о правительстве страны, а также «мифе о коронавирусе».