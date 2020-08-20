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Алексей Навальный в реанимации. Его соратники заявили об отравлении политика

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Алексей Навальный в реанимации. Его соратники заявили об отравлении политика
Иллюстрация: Instagram Алексея Навального

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра». Навальный находится в омской больнице, его подключили к аппарату ИВЛ.

#НОВОСТИ

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске, после чего политика госпитализировали, у него токсичное отравление, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания, — написала она.

Издание «НГС.Омск» сообщило, что в больнице Навальный пришел в сознание, но «с трудом разговаривает и передвигается». В то же время Ярмыш написала, что он по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а в больницу по требованию сторонников политика вызвали полицию.

Житель Томска Павел Лебедев, который летел с Навальным одним рейсом, выложил фотографию, как Навальный пьет чай в кафе «Венская кофейня» в аэропорту Томска. Затем он написал, что в полете политику «стало очень плохо, его еле откачали». На снятых сторис слышно, как Навальный протяжно кричит от боли.

Кира Ярмыш связала отравление Навального с предвыборной кампанией, которая сейчас идет в регионах России. Политик несколько дней находился в регионах Сибири, пишет «Тайга.Инфо». Сначала он был в Новосибирске, где мог собирать материал для нового расследования и встретился с волонтерами, затем отправился в Томск. В Новосибирске и Томске пройдут выборы горсовета и гордумы, в обоих городах избирком зарегистрировал независимых кандидатов, которых поддерживают местные штабы Навального.

Это не единственная попытка отравления оппозиционных политиков и активистов в России за последние годы. Участник российской арт-группы акционистов «Война» и издатель независимого издания «Медиазона» Петр Верзилов написал, что со времени его отравления в здании Басманного суда в сентябре 2018 г. не было и попытки расследовать покушение на его убийство. Тогда он месяц провел в реанимации в Москве и Берлине, причем первые несколько дней врачи не были уверены, что он выживет.

В апреле 2019 г. в Уфе был введен в медикаментозную кому писатель и журналист Дмитрий Быков. Позже он заявил, что причиной этого стало отравление. В больницу с симптомами отравления попадал и координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза младший в 2015 и 2017 гг.

Автор: Андрей Пермяков
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