«Подумаешь — обучение. Лишь бы язык был подвешен!». Что важно понять про образование

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», рассказывает:

— Если долго заниматься образованием, есть шанс пройти все пять стадий принятия сути обучения. Разумеется, часто залипаешь на какой-то, дело не быстрое. Переход от стадии к стадии знаменуется внутренним кризисом, попыткой понять «а что со мной не так». Замечу, что те образованцы, кто вовсе не задает себе таких вопросов, прочно оседают на первых двух стадиях. Умудренные рефлексией почивают на пятой, но, увы, их мало и они совсем не публичны. А жаль, им бы вести подкасты и делать митапы о пути просветления в образовании. Собственно, заболтался, вотпять стадий:

1. Отрицание системы. «Подумаешь — обучение! Да что там делать-то? Записал пару мыслей, делов-то! Главное что? Чтобы язык был подвешен!». Первая стадия знаменуется закидыванием шапками и унижением авторитетов. Выдумываются велосипеды, которые признаются автором гениальными. Создаются проекты и бизнесы, имеющие признаки образовательных, но по факту являющиеся скорее развлекательными. Образованец на первой стадии — самоуверенный дилетант.

2. Гнев на сложность мироустройства. Внезапно оказывается, что все немного сложнее. И основная проблема, сюрприз, — это мотивация того, кто учится. Возникает стройная система взглядов: «Кто не мотивирован — тот дурак!». Или: «Кто не проявляет интереса к моей дисциплине — тот ничего не добьется!». Или: «Чтобы учиться, надо пахать 24х7!». И вершиной всего является: «Обучение — это боль!». Надо отметить, что деление мира на черное и белое, на агнцев и козлищ, так сказать, является выраженным симптомом длительного пребывания на этой стадии.

3. Торг со студентом. Начинается по результатам рационализации эмоций предыдущей стадии. И правда, чего палить нервы, когда лучше все мироустройство описать через систему выгод и потерь. Создается простая логика a’la Павлов: человек — автомат, и если что-то делает, то только потому, что ему выгодно. Тут появляются и популяризируются мантры вроде «Обучись и зарабатывай офигиллиард рублей». Или «Обучись и устройся работать в рай Петром». Или «Обучись, стань лучшей версией себя, пошли всех на хер».

4. Депрессия понимания. Если долго практиковать на стадии №3, и изучать цифры, и общаться со студентами, и думать, то быстро откроется истина: нет никаких долгосрочных элементарных мотивов. Странно признавать, но обучаемый так же сложно устроен, как обучающий. Более того — он такой же отдельный мир, вселенная и розовый единорог на троне. Это понимание окончательно разбивает мечты об элементарности обучения и погружает образованца в поиски путей влияния. Многие погибают на этой стадии, становясь образовательными зомби с пустыми глазами.

5. Принятие образования. Надо отметить, что принятие не всегда означает согласие. Образованцы на пятой стадии делятся на две непропорциональные группы: те, кто принял многообразие и согласен с ним, и толпа несогласных. Вторые отличаются попытками раскачивать лодку и производить эксперименты с мотивацией своих студентов. Так возникают чудовищные и ломающие волю проекты: от удаленных коммун до столичных сект. Те же, кто принял и согласился, учат не для чего-то или кого-то. Они делают это просто для себя. Потому что им нравится. И они уже не могут по-другому.