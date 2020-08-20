«Пандемия обострила страх нищеты и преступности». Россияне снова за стабильность

В России, где в последние годы общество жаждало перемен, сменились настроения. После пандемии все больше сограждан хотят просто стабильности, следует из доклада Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Россияне, по словам экспертов, боятся экономических проблем, пишет «Коммерсантъ».

В докладе исследовательской компании ИНСОМАР говорится об общественных настроениях и специфике электорального поведения россиян в период борьбы с коронавирусной инфекцией. На основе проведенных социологами исследований даны экспертные рекомендации.

Это экспертное видение, адресованное тем, кто собирается участвовать в выборах в нынешних реалиях, — пояснил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

В докладе, опубликованном осенью 2019 года, эксперты ИНСОМАР говорили, что российское общество погружено в депрессию, граждане негативно воспринимали как настоящее, так и будущее.

Судя по новому исследованию, выявленные тогда негативные эффекты никуда не делись. Эксперты вновь говорят об «эффекте черных очков», который приводит к «деформации восприятия действующей власти», о росте запроса на индивидуальную безопасность, об усиливающейся агрессии и избирательном внимании к поступающей информации. Однако в 2019 году в обществе был зафиксирован запрос на обновление, теперь же россияне хотят стабильности, патернализма и социального государства. А власть в восприятии простых людей становится «предельно ответственной» за экономическую ситуацию, страхи по поводу которой доминируют в обществе.

Граждане не верят, что Россия переживет пандемию без потерь, масштаб которых пока не ясен. У людей ожили старые страхи: коррупции, преступности, алкоголизма.

Главным запросом к власти становится качество жизни, на втором месте — защита: личная, экономическая и социальная (включая помощь нуждающимся и меры по облегчению экономических потерь). Кроме того, люди хотят от власти заботы и справедливости.

Скромная, но требовательная власть, переживающая вместе с населением общие беды и лишения, — так обобщают эксперты ожидания россиян.

При этом в докладе отмечается, что даже если бы у власти было достаточно ресурсов для спасения бизнеса и граждан, она все равно могла бы оказаться виноватой в происходящем. Причина — в недостатках коммуникационной стратегии: общей чертой всех этапов пандемии стал дефицит рационального объяснения происходящего.