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С рантье хотят 200 млрд руб. налогов, нужна ли Беларуси военная помощь. Главное 19 августа

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С рантье хотят 200 млрд руб. налогов, нужна ли Беларуси военная помощь. Главное 19 августа
Иллюстрация: Пресс-служба президента Беларуси

Власти России не видят необходимости оказывать Белоруссии военную помощь и считают недопустимым военное вмешательство. «Дом.РФ» готовит онлайн-платформу для легальной аренды жилья.

#НОВОСТИ

Сейчас России нет необходимости оказывать Беларуси военную помощь согласно договору о коллективной безопасности и договору о Союзном государстве, не видят такой потребности и белорусское руководство, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отрицает, что в Беларуси находятся российские военнослужащие и военная техника. В Кремле наблюдают вмешательство извне во внутренние дела Белоруссии и считают его недопустимым, добавил Песков.

В то же время лидеры стран Евросоюза не признали победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии и выступили за введение санкций против страны, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС. В черный список попадут люди, которые применяли жестокость к протестующим, и те, кто способствовал фальсификациям итогов голосования.

Яндекс запустил суперприложение

Яндекс запускает суперприложение Яндекс.Go — единую платформу для решения повседневных задач в городе. Оно создается на основе «Яндекс.Такси» и объединяет также сервисы каршеринга, доставки еды и продуктов, транспортные и курьерские услуги и расписание общественного транспорта.

Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, Яндекс Go будет эффективнее использовать все их ключевые технологии, водители и курьеры будут меньше работать «вхолостую» и меньше ждать новых заказов, указывает компания.

Изменится и интерфейс приложения: на главном экране Яндекс Go появятся иконки для быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя.

Платформа для легальной аренды жилья

Федеральный сервис-агрегатор для легальной аренды жилья может появиться в России в 2021 г, сказал гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Платформа будет иметь различные удобные сервисы для пользователей и способствует формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, считает он.

Для создания такой платформы нужен ряд изменений в законодательство, поправки могут быть подготовлены уже в осеннюю сессию, сказал Мутко. Сейчас в России сдается в аренду около 246 млн кв. м жилья — порядка 6% всего жилого фонда многоквартирных домов. И такая платформа позволит вывести из тени квартиры, сдающиеся в аренду: по разным оценкам, в России их насчитывается примерно 5,2 млн, говорил ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Сумму налоговых поступлений, которую при обелении рынка придется платить собственникам квартир, в Минстрое оценили до 200 млрд руб. в год.

Автор: Андрей Пермяков
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