Цирк в Екатеринбурге закроют на два года на масштабную реконструкцию

Во втором квартале 2022 г. екатеринбургский цирк будет закрыт на капитальный ремонт, об этом на пресс-конференции сообщила директор цирка Тамара Бортникова. По ее словам, ремонт продлится два года.

Ранее DK.RU рассказывал, что из федерального бюджета на масштабную реконструкцию выделят 2,4 млрд руб. Подготовка проектной документации по ремонту начнется в январе 2021 г.

Государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком выступит Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, а главным распорядителем бюджетных средств — Министерство культуры.

Екатеринбургский цирк открыт 1 февраля 1980 г. Как говорится на официальном сайте учреждения, по своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем.

В цирке 2 558 мест, два манежа (основной и репетиционный). За время существования представления посетили свыше 20 млн зрителей.

Отметим, что цирк в Екатеринбурге закрыт с конца марта. Сейчас руководство готовится возобновить работу с 50% загрузкой зала. Тамара Бортникова рассказала, что в день в цирке будут давать два представления, а всем посетителям вместе с билетом будут выдавать маски и перчатки.