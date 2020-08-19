Бизнес буксует после снятия ограничений. Главное о COVID-19 в регионе

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом региональные власти ослабляют режим ограничений. В Свердловской области уже две недели разрешена работа ТРЦ, с 18 августа для гостей открылись залы ресторанов, а с 25 августа могут открыться и кинотеатры.

Как оказалось, получить разрешение на работу — только половина дела, важно вернуться на докарантинные показатели посещаемости, а это удается далеко не всем. Так, по информации компании Watcom, которая вычисляет Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. квадратных метров торговой площади), в торговых центрах Екатеринбурга посетителей на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет Znak.

DK.RU рассказывал, что после снятия ограничений только 40% заведений общепита начали принимать гостей. Многим предпринимателям нужно время, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, а также договориться с поставщиками, перед которыми заведения ранее накопили долги.

Привыкнуть к новому режиму работы нужно и гостям. Основатель отеля «Эмеральд» Сергей Дерендяев на своей странице в Facebook рассказал, что в первый день работы ресторана к ним пришел один гость:

Вчера на обеде был один посетитель, сегодня 16. Если не считать гостей отеля, конечно. Я предполагал, что такое может случиться, потому и решил, что возобновлять работу ресторана будем постепенно. А вот повара расстроились. Они еще не забыли мартовскую полную загрузку, запары и что такое в мыле. Так что если кто-то решил, что стоило ресторанам открыться, как на них прольется золотой дождь, то это не про всех. На нас пока ни капли не брызнуло. Путь будет непростой и, возможно, долгий.

Отметим, что в Свердловской области за сутки зарегистрировано 147 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 57 жителей Екатеринбурга. Всего с начала эпидемии на Среднем Урале зафиксировано 23 842 случая коронавируса, пишет JustMedia.ru.

За сутки в регионе подтвердили шесть смертей. Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое. 82 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 — на аппаратах ИВЛ. 229 пациентов с ковидом находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.