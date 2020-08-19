На месте старого особняка в центре Екатеринбурга планируют построить гостиницу-высотку

Администрация Екатеринбурга в рамках приватизации выставит на продажу особняк по адресу Малышева, 40. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский.

Вместе с двухэтажным зданием планируют продать и земельный участок. Согласно документации, особняк не является объектом культурного наследия, а на землях под ним можно возвести гостинично-административный комплекс с подземной парковкой.

Рыночная стоимость здания составляет 2,6 млн руб., а земельный участок оценили в 16 млн руб. Общая цена выставленного на продажу имущества составляет 18, 6 млн руб.

Отметим, что земельный участок и особняк расположены вплотную к комплексу апартаментов «Радиус», который возвели за Домом контор. Впервые об идее построить тут гостиницу заговорили в 2017 г.

Как рассказывал DK.RU, по проекту на месте двухэтажного особняка построят гостиницу высотой 80,4 м. Она будет рассчитана на 227 номеров и займет 12 этажей, остальная часть нового здания, как предполагается, пойдет под офисы. Площадь офисов под аренду составляет 8,65 тыс. кв. м. При этом парковка здания рассчитана на 85 мест. Подъезд и основной вход в здание будут располагаться со стороны улицы Малышева.

Проект гостиницы на месте особняка по адресу Малышева, 40.