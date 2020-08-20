«А что, если российский избиратель тоже поведет себя иррационально и захочет в Евросоюз?»

То, что сейчас происходит в соседней стране, кажется, не может повториться в России. Нашему инертному в основной массе народу, для которого слово «авось» веками определяет линию поведения, выходить на массовые протесты — неудобно и слишком хлопотно. Однако и в России все может измениться. О том, что нужно делать сейчас с «автомобилем» российской власти, рассуждает Евгений Енин.

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— Чем там закончится в Белоруссии (никакой Беларуси, мы с вами на русском языке говорим) я даже гадать не буду, никаким местом я по Белоруссии не эксперт. А вот в России слегка разбираюсь, как-никак еще при КПСС начал работать журналистом, накопилась статистика. И для России кое-какие выводы вполне себе виднеются, в красно-белом оформлении.

Для начала давайте определимся, в чем наш главный национальный интерес, чтобы задать систему координат. Нарастить величие державы? Окончательно встать с колен? Не допустить проникновения западных ценностей? Провести самый грандиозный в мире парад? Сохранить традиционную семью? Победить кого-нибудь в Сирии? Запретить радугу? Заставить с собой считаться на международной арене? Воспитать патриотизм до немыслимых, хотя и неизмеримых величин? Построить храм для спортсменов-олимпийцев, а потом по храму на каждый вид спорта?

Нет.

Величие державы — сугубо воображаемая ценность. Если поднять голову, то на небе никакой объективной шкалы величия стран мы не увидим, она только у нас в головах, а значит, сколько по телевизору скажут, столько и есть у нас величия.

Парад — действие исключительно ритуальное, на реальность влияния не имеющее. Пляски вокруг ЛГБТ — так у них в Госдуме повышенный процент самобытных, скажем так, в сексуальном плане граждан, вот они друг от друга и шарахаются на всю страну. Патриотизм — вещь, возможно, хорошая, но на поведение охваченных патриотизмом граждан не влияющая, ни разу не было замечено, чтобы кто-то стал меньше воровать из патриотических соображений.

Всю международную панораму мы тоже отодвинем в сторону: далеко, непонятно, и никакой надежды на личную встречу с мировыми лидерами.

Я скажу как упертый певец мелкобуржуазных ценностей. Наш национальный мелкобуржуазный, то есть чисто человеческий интерес, в том, чтобы стало не хуже. А если получится, то и чуть-чуть получше. Но главное — чтобы не хуже, хватит уже, мы с 14 года катимся по наклонной с переменной скоростью. И если к ценам на нефть и коронавирусу прибавится внутриполитический бардак, в отпуск в Турцию мы уже точно не поедем. Не на что будет. Даже тем, кому сейчас еще есть на что.

Давайте оторвем взгляд от Белоруссии и посмотрим: а что у нас с политической системой?

Ну, если издали, то в целом неплохо. Напрашивается сравнение российской политической системы с изделием российского же автопрома. С виду машина как машина. От иномарок отличается, ну так и иномарки отличаются друг от друга. А так, все, что нужно настоящему автомобилю, имеется: двигатель, колеса, руль. Выглядит даже неплохо, видно, что западные дизайнерские бюро поучаствовали. Если вблизи, то есть к чему придраться, но автомобилем от этого он быть не перестает. Одна проблема — из гаража не выезжал.

Главный вопрос любой политической системы — это не вопрос текущего управления. Управление — всего лишь процесс принятия решений. Решения могут быть хорошие, плохие, катастрофические (если сильно не повезет), но это все-таки текучка. Главный вопрос — вопрос о передаче власти.

Тысячелетиями человечество шло к отработке такого механизма, чтобы передача власти не сопровождалась людоедством, войнами, распадом государств, уничтожением тех, кто власть теряет. Собственно, демократия в современном виде — это конвенционное соревнование между элитами за трон, без кровопролития (ну, иногда бывает), по правилам, которые принимают все участники процесса.

Важнейшее правило: проигравшие идут зализывать раны и готовиться к следующим выборам, а не развязывают гражданскую войну. Кстати, наша гражданская война и захват власти большевиками — это прямое следствие отсутствия принятых всем обществом правил передачи власти.

Так вот, наша политическая система имеет вид вполне настоящего «автомобиля». У нас есть выборы, при всех вопросах к правилам и практике их проведения, ну так и автомобиль наш — не Феррари. У нас есть общественное мнение, к которому власть прислушивается, и иногда — очень даже чутко (см: сквер). У нас есть свободные (в интернете) СМИ. И наш «автомобиль», очень может быть, способен ездить. Может быть, со скрипом, наверняка без кондиционера, но от точки А до точки Б довезет. Возможно. Но — не проверяли.

Во всей нашей тысячелетней истории был единственный случай, когда верховный правитель сам отказался от власти, а не умер или не был свергнут. Единственный. Потому Ельцин и великий человек. Но во всей истории России не было еще ни одного случая передачи верховной власти в результате выборов. По крайней мере, передачи всерьез, в случае с Медведевым была передача титула, но не власти.

Владимиру Владимировичу мы, безусловно, желаем долгих и бодрых лет. И удачи по части цен на нефть. Но даже не знаю, можно ли сейчас такое писать, но… никто не вечен. Это раз.

А два — что нам говорит пример Белоруссии? То, что избиратель, хоть он и сыт, и живет в относительно нормальной экономике, но может захотеть свободы поступить нерационально. И пожелать кинуться в пучину Евросоюза, который непременно закроет (ну, так говорят) все белорусские госпредприятия, существующие сейчас на российские деньги. Или захотеть либеральных ценностей. Или прямых выборов мэров. Или чтобы избранного губернатора хотя бы судили в той области, где его избрали. Или поменьше величия, но побольше качественной и доступной медицины.

Избиратель, увы, глуп нерационален. И очень хотелось бы иметь понимание — что тогда?

Главной интригой российской политики было: кто станет преемником Путина в 24 году. Конституционная реформа дала ответ: преемником Путина будет Путин. Но что, если избиратель поведет себя иррационально и захочет каких-нибудь глупостей? Наш «автомобиль» сможет выполнить свою главную функцию — выехать из гаража и доехать до точки Б?

Может, чтобы узнать это, стоит хотя бы на холостом ходу двигатель погонять, прогреть на действительно конкурентных выборах губернаторов, на прямых (ок, уболтали) выборах мэров? Ну, или разобрать его к черту (все равно не ездим, только гараж занимает) и принять внятную схему престолонаследия? Главное — чтобы без табакерок и гражданских войн, как-то, знаете ли, надоело.