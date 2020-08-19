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Цены на недвижимость в Екатеринбурге достигли исторического максимума

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Цены на недвижимость в Екатеринбурге достигли исторического максимума
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Дешевая ипотека привела к повышенному спросу, застройщики подняли цены на новостройки. Вслед за этим вверх пошел и рынок вторичного жилья. Сколько продержится такая ситуация?

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

По данным аналитического отдела УПН, цены на недвижимость на вторичном рынке Екатеринбурга выросли за год на 0,4% и сейчас стоимость 1 кв. м составляет в среднем 73,2 тыс. руб.

За последнюю неделю по средней цене «на вторичку» фиксируем рост на 0,2%, идентичную корректировку отмечаем в ретроспективе за месяц, — говорится в отчете УПН.

При этом объекты в центре продают в среднем по 101 тыс. руб. за кв. м. Квартиры в первом поясе в границах улиц Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского и Большакова — по 78,5 тыс. руб. за кв. м. А на Автовокзале, ВИЗе, в Ботаническом, Парковом, Юго-Западном и Пионерском районах — по 67 тыс. руб. за кв. м.

Цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры за месяц не изменились: «однушки» выставляют по 78 344 руб./кв. м, «двушки» — по 71 417 руб./кв. м. Трехкомнатные квартиры на этот раз подорожали на 0,7%, средний ценник на «трешку» — 72 137 руб./кв. м.

Цены на недвижимость в Екатеринбурге достигли исторического максимума 1

Динамика стоимости квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Екатеринбурге за последний год. Данные УПН

Для различных типов объектов аналитики также отмечают в большинстве случаев рост средних цен. «Полнометражки» стали дороже на 1,6%. Купить квартиру в доме «сталинских» времен можно по средней цене 62 016 руб./кв. м. Квадратный метр в пятиэтажных домах 60-70-х продают по 63 758 руб. (цены на «хрущевки» выросли на 0,4% за месяц). «Брежневки» подверглись незначительной отрицательной корректировке цен на 0,1%. Объекты в домах «эпохи застоя» в среднем выставляют на рынке по 63 917 руб./кв. м. На объекты типа «пентагон» цены за последние четыре недели также стали ниже, только на 0,4%, квартиры в панельных девятиэтажках 70- 80-х годов постройки выставляют по 66 204 руб./кв. м в среднем.

Вице-президент УПН Эдуард Богданов отмечает, что на данный стоимость квадратного метра на рынке Екатеринбурга достигла своего максимума:

Щедро сдобренный государевыми субсидиями в виде дешевой ипотеки для сегмента новостроек, рынок недвижимости остановился. И в этой своей неторопливой инертности передумал катиться вниз. Пока. Средняя цена на первичном рынке достигла исторического максимума и составляет 80 200 руб. за квадратный метр, за последний год она выросла на 4%. Показатели на вторичном рынке скромнее, сейчас метр жилья в среднем стоит 73 265 руб. и изменился за год на +0,4%. Застройщики этим летом чувствуют себя неплохо. Очень даже. Крупные компании, с опытом, технологиями и концептуальными стройками, все как один, говорят о перевыполнении планов продаж. Поэтому и ценники сейчас на максимуме, ипотека в 6,5% плюс акции, субсидии, др программы разогрели рынок. И вторичный рынок не идет вниз, но, как говорится, еще не осень...

Эдуард Богданов отмечает, что на данный момент о скором снижении стоимости квартир говорить рано, поскольку инвестиции в недвижимость на фоне низких ставок по депозитам и минимальной процентной ставки по ипотеке кажется наиболее правильным решением:

Не захочешь, а покупать надо! Опять же деньги надо как-то сохранить, дети растут, можно в аренду сдать. Понятный актив, свой, управляемый. А в банке что? В банке деньги лежат под низкий процент и попробуй еще их достань оттуда в непонятной ситуации. Проходили.

Тем не менее, к концу года ситуация на рынке может серьезно измениться, поскольку платежеспособность населения падает и люди не смогут дальше приобретать квартиры по такой цене:

Население не стало больше зарабатывать, более того, статистика упрямо показывает снижение доходов граждан последние несколько лет. В основном, бизнес в период пандемии коронавируса сильно просел. Государственная программа в виде дешевых кредитов, так вовремя пришедшая на рынок, не бесконечна. Вот и получается, что цены на жилье сегодня, похоже, показывают свой максимум.

Ранее в колонке на DK.RU независимый финансовый аналитик Константин Селянин отмечал, что дешевая ипотека с господдержкой взвинтила стоимость квадратного метра на рынке, так что падение цен на недвижимость к концу года неизбежно:

Так что большой вопрос, что лучше: купить квартиру сейчас под 6,5% или в конце года, когда цены на недвижимость упадут на 10-15%. Не надо питать никаких иллюзий, недвижимость — такой же товар, цена на который определяется платежеспособностью покупателя.

Автор: Екатерина Тарханова
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