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Российской экономике предсказали быстрое восстановление после карантина

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Российской экономике предсказали быстрое восстановление после карантина
Автор фото: svklimkin . Иллюстрация: Pixabay.com

После провального апреля экономика в июле-августе снижалась медленнее в три раза. Стресс не нарастает, но и говорить о возвращении на докризисный уровень пока не приходится.

#НОВОСТИ

ВВП России в июле-августе приближается к 94–95% от докризисного уровня первого квартала, пишет РБК со ссылкой на оценку британской консалтинговой компании Oxford Economics, которая разработала индекса-трекер восстановления российской экономики. Если в апреле экономика России рухнула на 12% год к году, то за последние два месяца темпы сократились до минус 4–5%. 

Новый индекс позволяет почти в режиме реального времени оценивать движение экономической активности в России, говорит старший экономист Oxford Economics по развивающимся рынкам Евгения Слепцова, автор разработки. Индекс был на минимуме в конце апреля, его значение составило 65%, но после ослабления карантинных ограничений с 11 мая деловая активность стала восстанавливаться и достигла 86% к середине июля. 

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Сколько времени необходимо для возвращения на докризисный уровень, пока неясно. Впрочем, на фоне шока пандемии даже восстановление на 94% впечатляет. Меньшая продолжительность и жесткость карантина, а также меньшая доля потребительского сектора в экономике по сравнению с развитыми странами сократили масштабы экономического спада, считает Слепцова. 

Россия, по мнению экспертов Oxford Economics, находится на 15-м месте среди 41 крупнейшей экономики мира по степени структурной уязвимости к пандемии. Чем ближе к первому месту, тем выше риски. 

Сейчас нет оснований для того, чтобы говорить о нарастании уровня стресса в российской экономике, считают в «Центре развития» НИУ ВШЭ. Сценарий достаточно быстрого восстановления представляется вполне вероятным, хотя вторую волну пандемии COVID-19 тоже приходится постоянно иметь в виду, уточняют эксперты.

Автор: Андрей Пермяков
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