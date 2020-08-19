Оплати счета и экономь. Как увеличить доход, чтобы хватало на весь месяц. ТРИ СПОСОБА

Зарплата пришла на карту только два дня назад, а уже приходится экономить? Траты на коммунальные платежи, продукты, проезд и одежду могут быстро практически обнулить счет. Что делать? Увеличивать доходы, пишет автор канала «Азбука денег».

Вот три способа сделать ежемесячные доходы заметно больше:

1) Аккуратно побеседуйте с начальником о повышении зарплаты

Это самый простой и очевидный способ. Чтобы он увенчался успехом, нужно объяснить, почему вам пора платить больше. Вы сами стали бы повышать кому-то оклад «за красивые глаза»? Вряд ли. А вот за умения и новые навыки – возможно.

Подумайте, что вы можете предложить компании, чтобы ее прибыль увеличилась (и начальник поделился с вами ее «кусочком»). Может быть, вы придумаете, как оптимизировать какие-то процессы или освоите новую программу, в которой больше никто не умеет работать.

Отрепетируйте речь с кем-то из близких, тогда при общении с начальником вы будете переживать гораздо меньше.

2) Попросите совета у эксперта

Наверняка вы знакомы с людьми, которые добились в вашей профессии успеха и больших доходов. Такие люди высоко ценятся на рынке труда.

Чтобы приблизиться к их уровню, вам нужно освоить некоторые профессиональные навыки. Какие именно? Это вам и предстоит выяснить.

Для этого нужно:

Составить список экспертов, к которым вы могли бы обратиться. В век интернета связаться с ними не составит труда. Выберите 10-15 людей, которых вы уважаете и чьими достижениями восхищаетесь.

Написать каждому из них короткое письмо. Представьтесь, расскажите, что вас объединяет одно дело, и попросите профессионального совета. Если получится договориться о личной встрече или хотя разговоре по телефону — прекрасно, значит, вы сможете узнать больше.

Перед встречей составьте список вопросов. Расспросите о профессиональном пути, о том, какие умения сейчас ценятся в вашей сфере деятельности. Но не увлекайтесь — разговор не должен занять больше 15 минут. И не забудьте искренне поблагодарить за уделенное время.

3) Найдите подработку в свободное время

Если у вас есть определенные профессиональные навыки, почему бы не применять их не только с 9.00 до 18.00?

Определите сами, сколько времени и когда вы готовы уделять работе дополнительно. Подработать можно вечером, в выходные или даже во время обеденного перерыва.

Подумайте, что вы умеете делать хорошо:

Знаете иностранный язык? Вы можете заниматься переводами или обучать других людей.

Ладите с детьми? Многие родители ищут няню на пару часов.

Чтобы найти клиентов, вам нужно заявить о себе. Предложите свои услуги в сети, разместите посты в социальных сетях, повесьте объявление на подъезде, расскажите о планах коллегам, друзьям и родственникам.