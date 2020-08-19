Тихановская призвала руководство Евросоюза не признавать победу Лукашенко на выборах

Единый оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к лидерам Европы, в котором призвала их не признавать итоги президентских выборов в стране, указывая, чтобы они не были ни честными, ни прозрачными, а их итоги сфальсифицировали.

Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. <...> Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор беларуского народа, — заявила Тихановская.

Обращение Тихановской опубликовано перед внеочередным совещанием глав стран и правительств ЕС 19 августа, оно будет посвящено ситуации в Беларуси.

По многочисленным свидетельствам, за Тихановскую проголосовали большинство избирателей, однако, по официальным данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов.