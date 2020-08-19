Тихановская призвала руководство Евросоюза не признавать победу Лукашенко на выборах
«Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов, были лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть». Новое обращение кандидата в президенты Беларуси.
Единый оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к лидерам Европы, в котором призвала их не признавать итоги президентских выборов в стране, указывая, чтобы они не были ни честными, ни прозрачными, а их итоги сфальсифицировали.
Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. <...> Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор беларуского народа, — заявила Тихановская.
Обращение Тихановской опубликовано перед внеочередным совещанием глав стран и правительств ЕС 19 августа, оно будет посвящено ситуации в Беларуси.
По многочисленным свидетельствам, за Тихановскую проголосовали большинство избирателей, однако, по официальным данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов.