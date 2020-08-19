Либо малый бизнес, либо россияне. Банки готовы отменить кэшбек за многие покупки

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, банки снизят кэшбеки с покупок в небольших торговых точках, а обслуживание платежных терминалов переложат на компании. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в Минэкономразвития.

Пока эквайринг для МСП в среднем составляет 1,5-2,5%. В АБР посчитали, что для предприятий с ежегодным оборотом менее 24 млн рублей в год потенциальные дополнительные расходы будут на 3–5% выше, чем полученная экономия за счет снижения ставки эквайринга, пишут «Известия».

Доход от комиссии банки направляют в том числе на программы лояльности для клиентов, при этом кредитные организации могут отказаться от поощрения держателей карт.

Во время пандемии ЦБ временно ограничил ставки по онлайн-эквайрингу. Тогда ряд банков по этому направлению отменили программы лояльности, — говорит вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Опустить ставку эквайринга для МСП до 1% поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Центробанке пояснили, что к регулированию комиссий за прием карт необходимо подходить взвешенно. Регулятор подчеркивает, что ставка эквайринга — результат взаимодействия бизнеса, платежных систем и банков.