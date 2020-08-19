«Остались наедине с проблемами». Власти готовы открыть кинотеатры в регионе с 25 августа

Владелец сети кинотеатров «Премьер-зал» Владимир Петелин обратился с официальным письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Предприниматель просит, чтобы кинотеатрам разрешили работать. По словам Владимира Петелина, это не первое письмо, которое он направляет властям, кроме того, ранее обращения в адрес губернатора направили и другие владельцы кинотеатров:

Каждую неделю мы с нетерпением ждем публикации вашего Указа в надежде, что вы наконец-то отмените запрет на работу кинотеатров. Когда всё это началось, ещё в марте, мы ни на секунду не задумывались о наших предпринимательских или конституционных правах и с пониманием отнеслись к ситуации, беспрекословно закрыв для сотрудников и зрителей двери кинотеатров…На протяжении 5 месяцев мы надеялись, что нас услышат и предлагали разные решения, сейчас не испытываем иллюзий и полностью осознаем происходящее — вот так, на благо обществу, закрыли наш бизнес, а ответственность разделить забыли.

Также Владимир Петелин отметил, что многие участники рынка не смогли получить поддержку от государства, поскольку условия для получения субсидий и займов на выплату зарплаты оказались трудновыполнимыми. В ситуации, когда кинотеатры закрыты, владельцы не могут сохранить места для сотрудников в прежнем объеме — а это одно из ключевых условий для получения кредитов в банке:

Сотрудники кинотеатров, их семьи находятся в крайне тяжелой ситуации, ведь ипотеки, кредиты, коммунальные и арендные платежи для них также никто не отменил. Мы все остались наедине со своими долгами и проблемами.

Владимир Петелин отметил, что на данный момент в городе закрыто порядка 20 кинотеатров, пять из них входят в сеть «Премьер-зал». При этом все предприниматели готовы выполнять требования Роспотребнадзора и обеспечивать дистанцию между посетителями:

Мы можем организовать такие меры, которые в уже открытых заведениях невозможно принять. Если мы организуем шахматную рассадку — люди будут сидеть на расстоянии. А не как это происходит в метро и магазине. Я считаю, что ситуация превратилась в абсурдную и власти ведут себя как минимум странно. Почему закрыты именно кинотеатры?

Владелец сети кинотеатров добавил, что на данный момент все частные кинотеатры находятся в простое и двигаются к неизбежному банкротству.

По информации ЕАН, кинотеатры в Екатеринбурге должны открыть 25 августа, об этом изданию сообщил замгубернатора Алексей Орлов:

Все должно работать, но с учетом эпидемиологической обстановки. Вопрос об открытии кинотеатров мы рассматривали вчера на оперативном штабе. Думаю, что через неделю к этому вернемся. С учетом опыта того, как заработал общепит, какая будет динамика заболеваемости. Конечно, речь не идет о полной заполняемости залов, думаю это будет 50 процентов. Вопрос в понедельник, 24 августа, еще только будет обсуждаться, но если решится положительно, во вторник, 25-го, откроем, — рассказал изданию чиновник.

Отметим, что ранее письма на имя губернатора с просьбой разрешить работу отправляли владельцы торговых центров и ресторанов. Неоднократно они обращались к властям с просьбой снять для них ограничения. После долгих совещаний сначала было принято решение открыть ТРЦ, а затем, с 18 августа, возобновить работу залов ресторанов, сообщал DK.RU. При этом управление Роспотребнадзора по Свердловской области выступило против поспешного открытия ресторанов и кафе. По мнению ведомства, на текущий момент оснований для перехода к 3 этапу снятия ограничений, который предполагает возобновление работы предприятий общественного питания, нет.

Добавим, что ранее в интервью DK.RU Владимир Петелин рассказывал об убытках, которые несут кинотеатры: двухзальные кинотеатры зарабатывали от 1,5-2 млн руб. в месяц, многозальные — до 7 млн руб. в месяц. Этих денег кинотеатры полностью лишились. При этом вопросы с расходами на заработную плату, коммунальные платежи и прочие эксплуатационные расходы остались.