«СКБ Контур» выходит на рынок B2C с сервисом для бронирования отелей

Пока в списке RoomToday.ru гостиницы в 10 популярных туристических городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Ярославле, Калининграде, Сочи, Казани, Владимире, Нижнем Новгороде. Есть также гостиницы Екатеринбурга. Всего, по данным «СКБ Контур», на площадке размещена информация примерно о 2800 отелях. Их можно отфильтровать по необходимым удобствам и цене. Чтобы забронировать номер, достаточно ввести ФИО, номер телефона и электронную почту. Паспортные данные и номер карты не требуются — оплачивать услуги отеля нужно при заселении.

Бронирование — не единственный функционал сервиса. Здесь также есть рассказы о путешествиях, гайды по туристическим маршрутам России, Чехии и Эстонии. Очевидно, эти разделы будут пополняться — пока выложены публикации, датированные концом 2019 — началом 2020 г..

Как пояснили в «СКБ Контур», RoomToday — третий продукт компании, связанный со сферой гостеприимства и туризма. Ранее разработчик запустил сервис «Контур.Отель» для управления гостиницами и «Контур.ФМС» для онлайн-регистрации гостей в УВМ МВД.

RoomToday — это одновременно B2B- и В2С-сервис: нашими пользователями выступают и гостиницы, и туристы, — отмечает руководитель онлайн-сервиса RoomToday.ru Евгений Петров. — Для Контура запуск сервиса B2C — необычная и интересная задача, потому что, как правило, мы работаем с бизнесами, а теперь будем взаимодействовать и с физическими лицами.

Впрочем, новый сервис «СКБ Контур» — не первая попытка выйти на рынок В2С. Еще в 2009 г. DK.RU рассказывал о таком опыте компании. Тогда в «СКБ Контуре» запустили социальную сеть потребителей, которая сначала называлась «Губернский Приказчикъ», затем Usluga-E. С помощью сервиса пользователи могли найти и сравнить цены на большинство услуг в Екатеринбурге (рестораны, парикмахерские, автосервисы, больницы и т. д.), записаться к мастерам и врачам через интернет или зарезервировать столик в ресторане.

По сообщениям пресс-службы «СКБ Контур» того времени, инвестиции в проект составили 2,9 млн руб. Их планировали вернуть уже через 3-6 месяцев после старта. Но на деле оказалось иначе.

У нас не было цели заработать. Договорились брать с пользователя 10 руб. за запись или бронь, причем для любого вида услуг. Но это была условная цена, взятая буквально с потолка. Мы хотели зайти на рынок и посмотреть, как на нем зарабатывать. Так что это был классический стартап, а не коммерческий проект, — рассказывал DK.RU один из авторов проекта Вячеслав Корякин.

В 2010 г., после реорганизации «СКБ Контур», проект Usluga-E был закрыт.